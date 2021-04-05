В 2020 году глава Нацполиции Игорь Клименко и его заместители, имея сотни тысяч гривен на счетах, получали значительные суммы денежной помощи, преимущественно с пометкой "для решения социально-бытовых вопросов".

Об этом сообщают #Буквы.

Как указано на сайте НПУ, у Игоря Клименко 8 заместителей. И некоторые из них в течение 2020 года, в соответствии с их декларациями, получали немалые суммы помощи, в частности, “для решения социально-бытовых вопросов”.

Глава Напцола Клименко получил 121,9 тысячи гривен такой помощи, еще 1390 “государственной и социальной материальной помощи” и 64,2 тысячи гривен “другой материальной помощи”. При этом Клименко задекларировал денежные активы в размере более 1,6 млн гривен, 14000 долларов, квартиру в Киеве на 67 кв.м, дом под Киевом на 134 кв.м., 5 земельных участков в Процеве площадью от 240 до 1500 кв. м.

Первый заместитель Клименко — Евгений Коваль — тоже получил немало материальной помощи в течение года. “Для решения социально-бытовых вопросов” ему выделили более 111 тысяч гривен, еще 32 тысячи — по статье “материальная помощь”. На счетах и ​​наличными Коваль так же хранит немало денег. Это 28,5 тысяч долларов, 7 тысяч евро и около 05, млн гривен. Семья первого заместителя главы НПУ также владеет двумя квартирами в Киеве (40,8 и 95,9 кв.м.), двумя земельными участками под Киевом — на 1000 и 1200 кв.м.

Более 120 тысяч гривен денежной помощи получил и Василий Тетеря, из них почти 96 000 “для решения социально-бытовых вопросов”. Семья заместителя главы Нацпола имеет в собственности квартиру в Киеве на 80 кв.м., три земельных участка более 1000 кв.м. каждый, а также недостроенный дом в Киевской области на 140 кв.м. На счетах и ​​наличными Тетеря имеет более 750 тысяч гривен.

Другой заместитель Клименко, Алексей Руденко, тоже получил от Нацпола немало материальной помощи — более 130 тысяч. Правда, без отметки “для решения социально-бытовых вопросов”. Так же как и с упомянутыми заместителями главы НПУ, на его счетах немалые суммы — ориентировочно 2,5 млн гривен. К тому же в собственности его семьи квартиры в Киеве на 81,5 кв.м и 57 кв.м., два дачных дома, жилой дом, три земельных участка на 1200 и более 4000 кв.м.

Суммарно Клименко, Коваль, Тетеря и Руденко получили от Нацпола около 460 тысяч гривен материальной помощи за год. Примечательно, что другие заместители Клименко или не получали материальную помощь вообще (Максим Цуцкиридзе, Александр Фацевич, Олег Козловский, Андрей Крищенко), или суммы были незначительными (Вадим Троян — 1390 гривен).

Отметим, что в соответствии с приказом №260 от 06.04.2016 “Об утверждении Порядка и условий выплаты денежного обеспечения полицейским Национальной полиции и соискателям высшего образования высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских” за подписью министра внутренних дел Арсена Авакова, выплата материальной помощи “для оздоровления и для решения социально-бытовых вопросов” главе Нацпола и его заместителям осуществляется в размере, который определяет министр.