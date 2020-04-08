После аудиторской проверки Киевская городская администрация разорвала договор о закупке "умных камер" за 65 миллионов гривен.

Об этом сообщается на портале Prozorкo.

Отмечается, что для борьбы с пандемией коронавируса киевские власти ранее решили купить 400 видеокамер, при помощи которых можно было бы измерять температуру и опознавать лица людей. Общая стоимость всех камер составляла около 65 миллионов гривен.

При этом первоначально договор был заключен без открытого конкурса.

Вскоре законность сделки о покупке камер решила проверить Государственная аудиторская служба.

После этого сегодня на странице сделки в Prozorro появилась информация о расторжении договора.

Следует отметить, что оплата средств по данному договору так и не была проведена.