Об этом сообщается на портале Prozorкo.
Отмечается, что для борьбы с пандемией коронавируса киевские власти ранее решили купить 400 видеокамер, при помощи которых можно было бы измерять температуру и опознавать лица людей. Общая стоимость всех камер составляла около 65 миллионов гривен.
При этом первоначально договор был заключен без открытого конкурса.
Вскоре законность сделки о покупке камер решила проверить Государственная аудиторская служба.
После этого сегодня на странице сделки в Prozorro появилась информация о расторжении договора.
Следует отметить, что оплата средств по данному договору так и не была проведена.
- В Украине по состоянию на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 206 новых случаев. Это наибольшее количество случаев заражения, которое было зафиксировано за сутки в Украине с начала вспышки вируса.
- Летальные случаи среди пациентов с коронавирусом COVID-19 зафиксированы уже в 16 областях Украины.