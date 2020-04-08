Летальные случаи среди пациентов с коронавирусом COVID-19 зафиксированы уже в 16 областях Украины.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Случаи смертей зарегистрированы уже в 16 областях нашей страны. Больше всего умирают люди возрастом от 50 лет – 84,6 %. От 60 лет – около 60 % людей, которые заболели коронавирусной болезнью, и болезнь закончилась летальными последствиями. Большинство умерших – это более 82 % – имели хронические заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. А у некоторых людей было несколько заболеваний”, – рассказал Ляшко.

Согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), ситуация по областям следующая:

• Винницкая область – 89 случаев заражения; выздоровел 1 пациент; проверяются 200 подозрений;

• Волынская область – 36 случаев COVID-19, из которых 2 летальных; 264 подозрения;

• Днепропетровская область – 41 случай; 4 пациентов выздоровели; 156 подозрений;

• Донецкая область – 11 случаев, из которых 1 летальный; проверяются 100 подозрений;

• Житомирская область – 21 случай заражения; 2 пациента скончались; проверяются 129 подозрений;

• Закарпатская область – 43 случая; 2 пациента скончались; 84 подозрения;

• Запорожская область – 45 случаев заражения; выздоровели 6 пациентов; 148 подозрений на COVID-19 проверяются;

• Ивано-Франковская область – 198 случаев, из которых 13 летальных; выздоровели 7 пациентов; проверяются 760 подозрений;

• город Киев – 256 случаев, из которых 5 летальных; 1613 подозрений;

• Киевская область – 120 случаев; 5 пациентов скончались, 3 выздоровели; 608 подозрений;

• Кировоградская область – 57 случаев коронавируса, из которых 1 летальный; 184 подозрения;

• Львовская область – 36 случаев; 1 пациент скончался, 3 выздоровели; 585 подозрений;

• Луганская область – 3 случая коронавируса; 17 подозрений;

• Одесская область – 32 случая заражения; 439 подозрений;

• Полтавская область – 17 случаев коронавируса; 111 подозрений;

• Ровенская область – 44 случая; 6 пациентов погибли, 2 выздоровели; 286 подозрений;

• Сумская область – 56 случаев COVID-19, из которых 2 летальных; проверяются 160 подозрений;

• Тернопольская область – 168 случаев COVID-19, из которых 3 летальных; 359 подозрений;

• Харьковская область – 5 случаев коронавируса; 39 подозрений;

• Херсонская область – 15 случаев COVID-19, из которых 1 летальный; 82 подозрения;

• Хмельницкая область – 15 случаев заражения; 56 подозрений;

• Черкасская область – 80 случаев, из них 1 летальный; 249 подозрений;

• Черновицкая область – 273 случая COVID-19; 6 пациентов скончались, 9 выздоровели; проверяются 479 подозрений;

• Черниговская область – 7 случаев заражения, из них 1 летальный; 20 подозрений.

Стоит отметить, что ни одного случая заражения коронавирусом до сих пор не зафиксировано в Николаевской области. Первый летальный случай подтвержден во Львовской области.

В общем диагноз подтвержден у 124 детей (у 20 за последние сутки). Лица в возрасте от 30 лет составляют 81 % от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 52 летальных исхода от COVID-19 в Украине, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6 %.

В общем 35 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.