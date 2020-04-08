Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Случаи смертей зарегистрированы уже в 16 областях нашей страны. Больше всего умирают люди возрастом от 50 лет – 84,6 %. От 60 лет – около 60 % людей, которые заболели коронавирусной болезнью, и болезнь закончилась летальными последствиями. Большинство умерших – это более 82 % – имели хронические заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. А у некоторых людей было несколько заболеваний”, – рассказал Ляшко.
Согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), ситуация по областям следующая:
• Винницкая область – 89 случаев заражения; выздоровел 1 пациент; проверяются 200 подозрений;
• Волынская область – 36 случаев COVID-19, из которых 2 летальных; 264 подозрения;
• Днепропетровская область – 41 случай; 4 пациентов выздоровели; 156 подозрений;
• Донецкая область – 11 случаев, из которых 1 летальный; проверяются 100 подозрений;
• Житомирская область – 21 случай заражения; 2 пациента скончались; проверяются 129 подозрений;
• Закарпатская область – 43 случая; 2 пациента скончались; 84 подозрения;
• Запорожская область – 45 случаев заражения; выздоровели 6 пациентов; 148 подозрений на COVID-19 проверяются;
• Ивано-Франковская область – 198 случаев, из которых 13 летальных; выздоровели 7 пациентов; проверяются 760 подозрений;
• город Киев – 256 случаев, из которых 5 летальных; 1613 подозрений;
• Киевская область – 120 случаев; 5 пациентов скончались, 3 выздоровели; 608 подозрений;
• Кировоградская область – 57 случаев коронавируса, из которых 1 летальный; 184 подозрения;
• Львовская область – 36 случаев; 1 пациент скончался, 3 выздоровели; 585 подозрений;
• Луганская область – 3 случая коронавируса; 17 подозрений;
• Одесская область – 32 случая заражения; 439 подозрений;
• Полтавская область – 17 случаев коронавируса; 111 подозрений;
• Ровенская область – 44 случая; 6 пациентов погибли, 2 выздоровели; 286 подозрений;
• Сумская область – 56 случаев COVID-19, из которых 2 летальных; проверяются 160 подозрений;
• Тернопольская область – 168 случаев COVID-19, из которых 3 летальных; 359 подозрений;
• Харьковская область – 5 случаев коронавируса; 39 подозрений;
• Херсонская область – 15 случаев COVID-19, из которых 1 летальный; 82 подозрения;
• Хмельницкая область – 15 случаев заражения; 56 подозрений;
• Черкасская область – 80 случаев, из них 1 летальный; 249 подозрений;
• Черновицкая область – 273 случая COVID-19; 6 пациентов скончались, 9 выздоровели; проверяются 479 подозрений;
• Черниговская область – 7 случаев заражения, из них 1 летальный; 20 подозрений.
Стоит отметить, что ни одного случая заражения коронавирусом до сих пор не зафиксировано в Николаевской области. Первый летальный случай подтвержден во Львовской области.
В общем диагноз подтвержден у 124 детей (у 20 за последние сутки). Лица в возрасте от 30 лет составляют 81 % от всех пациентов с COVID-19.
Всего зафиксировано 52 летальных исхода от COVID-19 в Украине, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6 %.
В общем 35 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.