Об этом заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров рассказал на конференции “Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности”, сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, на сайтах полиции Херсонской и Ровенской областей утром 23 сентября появились фейковые сообщения. В Национальной полиции заявили о несанкционированном вмешательстве.

Гончаров отметил, что сайт Нацполиции временно отключен. По факту несанкционированного вмешательства начаты уголовные производства

“Расследование по делу взлома сайта Национальной полиции продолжается. Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось, и как усиливать нашу киберзащиту и киберустойчивость. В том числе, мы делимся опытом с коллегами, как избежать таких проблем”, – подчеркнул Гончаров.