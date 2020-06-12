По состоянию на пятницу, 12 июня, девять областей и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантина.

Об этом говорится в данных на сайте Министерства охраны здоровья.

По данным МОЗ, к ослаблению карантина пока не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Все регионы не соответствуют показателем инцидентности: Киев (15,97 на 100 тыс. населения при предельному показателю 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (14,51), Волынская (29,58), Львовская (21,43), Житомирская (11,09), Закарпатская (18,03), Ровенская (23,34), Тернопольская (13,39), Черновицкая (34,62) и Киевская (12,35) области.

Зато все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определенный как не менее 12) и показателем заполнения коек в больницах, которые принимают больных коронавирусом (определенный как более 50%).

Данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.