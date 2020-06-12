Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
“За даними ЦГЗ, на 12 червня (станом на 9:00) в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 683 нові випадки. Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР”, – йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1317 випадків;
- Волинська область — 1313 випадків;
- Дніпропетровська область — 983 випадки;
- Донецька область — 279 випадків;
- Житомирська область — 1013 випадків;
- Закарпатська область — 1506 випадків;
- Запорізька область — 515 випадків;
- Івано-Франківська область — 1669 випадків;
- Кіровоградська область — 568 випадків;
- м. Київ — 3766 випадків;
- Київська область — 1931 випадок;
- Львівська область — 2526 випадків;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 316 випадків;
- Одеська область — 1065 випадків;
- Полтавська область — 277 випадків;
- Рівненська область — 2231 випадок;
- Сумська область — 204 випадки;
- Тернопільська область — 1372 випадки;
- Харківська область — 1426 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 529 випадків;
- Чернівецька область — 3831 випадок;
- Черкаська область — 517 випадків;
- Чернігівська область — 366 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 червня 2020 року до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 69521 повідомлення про підозру на COVID-19”, – додали у МОЗ.
- Станом на ранок 11 червня в Україні за добу було підтверджено 689 нових випадків. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.
- Раніше повідомлялося про 23 летальні випадки за добу. Це був антирекорд за весь час спалаху в Україні.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.
- У МОЗ України повідомили, Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області не можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину через велику кількість хворих на коронавірус COVID-19.