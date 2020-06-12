Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“За даними ЦГЗ, на 12 червня (станом на 9:00) в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 683 нові випадки. Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1317 випадків;
  • Волинська область — 1313 випадків;
  • Дніпропетровська область — 983 випадки;
  • Донецька область — 279 випадків;
  • Житомирська область — 1013 випадків;
  • Закарпатська область — 1506 випадків;
  • Запорізька область — 515 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1669 випадків;
  • Кіровоградська область — 568 випадків;
  • м. Київ — 3766 випадків;
  • Київська область — 1931 випадок;
  • Львівська область — 2526 випадків;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 316 випадків;
  • Одеська область — 1065 випадків;
  • Полтавська область — 277 випадків;
  • Рівненська область — 2231 випадок;
  • Сумська область — 204 випадки;
  • Тернопільська область — 1372 випадки;
  • Харківська область — 1426 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 529 випадків;
  • Чернівецька область — 3831 випадок;
  • Черкаська область — 517 випадків;
  • Чернігівська область — 366 випадків.

 

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 червня 2020 року до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 69521 повідомлення про підозру на COVID-19”, – додали у МОЗ.

  • Станом на ранок 11 червня в Україні за добу було підтверджено 689 нових випадків. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.
  • Раніше повідомлялося про 23 летальні випадки за добу. Це був антирекорд за весь час спалаху в Україні.
  • З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.
  • У МОЗ України повідомили, Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області не можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину через велику кількість хворих на коронавірус COVID-19.

 