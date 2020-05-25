Киевляне самостоятельно очистили от грязи и надписей подземный переход, ведущий ко входу в метро "Площадь Льва Толстого".

Об этом один из активистов сообщил на своей странице в Facebook.

По словам участников, люди пришли на акцию, потому что им “надоели грязь и антисанитария в центре города”.

“Этот переход значится на балансе КП ШЕУ Шевченковского района коммунальной корпорации “Киевавтодор”, но, как мы видим, все благоустройство то этого КП ограничивается подметанием окурков”, – рассказал активист.

При этом участник рассказал, что на уборку неравнодушным гражданам пришлось потратить гораздо больше времени, чем они планировали, поскольку стены подземного перехода сделаны из ракушняка, который легко загрязнить, но трудно отчистить.

“В уборке нам очень помог местный McDonalds, который разрешил подключиться к своему водоснабжению. Плесень, грязь, клей от объявлений и мох смылись легко, проблема только в графити и надписях маркером. Краска въелась настолько глубоко, что ее придется только сошлифовывать”, – говорит активист.

При этом во время уборки людям пришлось общаться с патрульными полицейскими, которых вызвала сотрудница коммунальных служб, обвинив активистов в “незаконной уборке коммунальной территории” и “шумных работах в выходной день”.

Активисты утверждают, что в ближайшее время хотят очистить весь подземный переход на площади Льва Толстого.