Об этом рассказывают #Буквы.
Только за двое суток в Киеве выпало почти 30 сантиметров осадков.
На 11-12 февраля синоптики прогнозировали в столице сильные снегопады, метели, снежные заносы на дорогах и похолодание.
В связи с этим с 7:00 11 февраля начало действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.
Кроме того, 11 и 12 февраля в городе закрыли школы и детсады.
На улицах и дорогах Киева появился снежный покров, что значительно осложнило движение транспорта, и образовались сугробы.
Коммунальщики расчищают улицы, остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы от снега.
Только за последние сутки было вывезено 3953 тонны снега.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на метеорологов, “снегопад без остановки продлится до вечера субботы”.
- Ранее сообщалось, что 11 февраля в Украине ожидаются сложные погодные условия: в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях значений снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.