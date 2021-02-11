Киев уже несколько дней подряд засыпает снегом. Из-за невиданных в последнее время снегопадов возникали пробки на дорогах города, а школьников отправили на незапланированные "выходные".

Об этом рассказывают #Буквы.

Только за двое суток в Киеве выпало почти 30 сантиметров осадков.

На 11-12 февраля синоптики прогнозировали в столице сильные снегопады, метели, снежные заносы на дорогах и похолодание.

В связи с этим с 7:00 11 февраля начало действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Кроме того, 11 и 12 февраля в городе закрыли школы и детсады.

На улицах и дорогах Киева появился снежный покров, что значительно осложнило движение транспорта, и образовались сугробы.

Коммунальщики расчищают улицы, остановки общественного транспорта, тротуары, лестницы от снега.

Только за последние сутки было вывезено 3953 тонны снега.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на метеорологов, “снегопад без остановки продлится до вечера субботы”.