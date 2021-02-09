Киев, как и другие города Украины, на днях накрыли мощные снегопады.

Корреспондент #Букв побродил улицами столицы и понаблюдал, как изменился город.

Так, на улицах и дорогах Киева появился снежный покров, что значительно усложнило движение транспорта. Кое-где образовались сугробы.

Как сообщили сегодня на брифинге представители столичной власти, в Киеве в понедельник-вторник выпало почти 30 сантиметров снега.

“За двое суток в Киеве выпало почти 30 сантиметров осадков. В связи с этим все службы работают в круглосуточном режиме. На сегодняшний день к очистке снега привлечено почти 6500 работников. Всего работает 678 единиц техники”, – рассказал журналистам заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

8 февраля в Киев запретили пропускать фуры. Это привело к образованию больших заторов на въездах в столицу. Чтобы ликвидировать их, полиция позволила грузовикам “порциями”, под присмотром правоохранителей заезжать в город.

Такой режим останется течение 9-11 февраля.

Общественный транспорт, несмотря на снегопады, сегодня вышел на улицы почти в полном составе.

В пресс-службе КГГА отметили, что по состоянию на 8:00 утра 9 февраля осадки в Киеве с разной интенсивностью продолжались уже более 30 часов. Этой ночью снегопад был особенно интенсивным: к обильным осадкам добавились ветер и метель.

В КГГА предупредили водителей, что их автомобили могут забрать эвакуаторы, если они будут мешать уборке улицы.

Известно, что за последние сутки из Киева вывезли 350 тонн снега.