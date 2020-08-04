Число британских граждан, эмигрировавших в другие страны Европейского союза, выросло на 30% после референдума Brexit, причем половина из них приняла решение покинуть страну в первые три месяца после голосования.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Анализ данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Евростата показывает, что миграция из Великобритании в страны ЕС в среднем составляла 56 832 человека в год в 2008-15 годах, но увеличилась до 73 642 в год в период 2016-18 годов.

Исследование также показывает увеличение на 500% тех, кто сделал этот шаг, а затем принял гражданство в государстве Евросоюза. В Германия такой рост составил 2000%, и со времени проведения референдума туда переехало 31 600 британцев.

По словам Даниэля Ауэра, соавтора исследования Оксфордского университета в Берлине и Берлинского центра социальных наук, такое увеличение численности эмигрировавших можно ожидать, когда страна страдает от крупного экономического или политического кризиса.

Хотя соглашение о выходе из Евросоюза, подписанное в январе, закрепляет права на проживание, работу и социальные права граждан ЕС в Великобритании и британцев в остальной части блока, оно не гарантировало права британских мигрантов на свободное передвижение, ограничивая будущие перспективы трудоустройства и проживания в других странах-членах.

Соавтор исследования Дэниэл Тетлоу сказал, что “Brexit был безусловно самым доминирующим фактором принятия миграционных решений с 2016 года”. Скачок получения гражданства стал “еще одним свидетельством того, что все большее число людей принимают решения о миграции, чтобы защитить себя от некоторых из самых негативных последствий Brexit”.

Главным ущемлением для британских граждан является свобода перемещения в пределах ЕС. Это не относится к гражданам ЕС в Великобритании, которые сохраняют права на свободное передвижение за пределами Brexit благодаря гражданству своего государства-члена ЕС.

Это означает, что, если граждане Великобритании не получат гражданство в принимающей стране, они больше не смогут работать в другом государстве-члене ЕС. Это затронет такие профессии, как бухгалтерский учет, право, архитектура, перевод и здравоохранение.

Самый большой скачок в миграции был в Испанию, где проживает около 380 000 британских граждан. Регистрация в стране не является необходимой, поэтому многие жили там, не будучи включенными в официальные данные об иммиграции. В среднем лишь 2300 человек в год регистрировались в период между 2008 и 2015 годами. После референдума это число возросло в пять раз.

Второй наиболее популярной страной для британских граждан была Франция, которая также не требует регистрации мигрантов из ЕС. Между 2008 и 2015 годами количество регистраций составляло чуть более 500 в год. После референдума эта цифра выросла в десять раз до 5000 регистраций в течение следующих двух лет.

В Германии 14 600 британцев имели двойное гражданство в 2019 году по сравнению с 622 в 2015 году. В общей сложности 31 600 человек подали заявки и получили немецкое гражданство в течение трех лет после референдума (2016–2019 годы). В 2020 год ожидается, что еще 15 000 британцев получат немецкие паспорта. К концу этого года 120 000 британцев в Германии будут иметь двойное гражданство.

“Мы наблюдаем новый феномен социальной интеграции и переосмысление того, что значит быть британцем-европейцем. В 2019 году британцы шли сразу за турками по количеству получающих немецкое гражданство – намного впереди поляков, румын, иракцев или сирийцев”, – добавил Тетлоу.