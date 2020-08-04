Вследствие масштабного взрыва в ливанской столице погибли около 50 человек, более 2750 тысяч получили ранения.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.

По данным министерства здравоохранения Ливана, погибли более 50 человек. Количество получивших ранения достигло 3 тысяч. Красный Крест Ливана сообщил, что сотни людей уже доставлены в больницы.

Больницы Бейрута уже перегружены, пострадавших забирали на лечение за пределы города.

Как сообщает государственное СМИ Ливана NNA, министерство здравоохранения запустило горячую линию и мобилизовало больницы.

Некоторые медучреждения, как больница Университета помощи Божьей Матери (40 км от Бейрута), начали обращаться к гражданам с просьбой сдать кровь от всех групп в связи с поступлением большого количества пострадавших.