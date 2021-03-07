Количество людей, которые ранее колебались и отказывались от вакцины от коронавируса COVID-19 быстро уменьшается. Это объясняют позитивными отзывами тех, кто получил вакцину.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на данные опросов.

Президент США Джо Байден заверил американцев, что к концу мая в стране будет достаточное количество вакцин от коронавируса COVID-19 компаний Johnson & Johnson Covid-19 и Merck. Но даже если Moderna и Pfizer вовремя поставят обещанные партии вакцин, неизвестно – согласятся ли люди их принимать.

Общеамериканские опросы свидетельствуют о том, что с каждой неделей снижается процент людей, которые отказываются от вакцины от COVID-19. Их количество снижается по мере того, как растет число привитых от коронавируса.

За последние две недели было проведено два опроса, которые показывают, насколько снизилась нерешительность граждан в отношении вакцинации.

Опрос Kaiser Family Foundation показал, что 55% взрослых высказали желание получить вакцину от COVID-19 как можно скорее. В январе таковых было 47%, а в декабре – 34%.

При этом, количество тех, кто категорически против вакцины – не меняется. Их около 20% в опросах за разные периоды.

Колеблющихся стало в два раза меньше – с 39% до 22%.

Аналогичную картину показывает результат опроса Аxios/Ipsos. В сентябре вакцинироваться от COVID-19 собирались 13% совершеннолетних американцев. В начале декабря таких было 27%, в начале января – 43%. Сейчас 57% американцев готовы вакцинироваться от COVID-19.

Тех, кто категорически против, согласно этому опросу, 18%. В сентябре их было 23%.

К слову, по мнению ученых, для выработки коллективного иммунитета, процент вакцинированного населения в мире должен составить от 70 до 90%.

Напомним, что доктор Майкл Райан, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям, заявил, что победить пандемию коронавируса COVID-19 до конца 2021 года нереально.