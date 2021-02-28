Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию BILD.

По его словам, после вакцинации количество людей с положительными ПЛР-тестами и те, кто могут быть заразны, уменьшится на 92%.

“Обладая этими знаниями, мы теперь также знаем, что можем эффективно сдерживать пандемию, если вакцинировано достаточное количество людей”, – сказал Шахин.

Что касается новых штаммов коронавируса, то Шахин считает, что может потребоваться введение и третьей дозы их вакцины (Pfizer/BioNTech).

“Если мы хотим, чтобы вирус распространялся с большим трудом в будущем, и мы хотим уменьшить количество инфекций, вакцинацию необходимо будет проводить неоднократно, возможно, каждые год-полтора… К счастью, производство вакцины идет гладко, у нас нет никаких сложностей”, – сказал Угур Шахин.

Он также считает, что нынешняя пандемия многому научила человечество: “Если мы хорошо подготовимся сейчас, мы сможем быстрее реагировать, быстрее разрабатывать вакцины и быстрее производить достаточные количества доз”.

Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.