Кипр обязуется покрыть все расходы для туристов, если кто-то из них заразится коронавирусом во время отдыха в стране.

Об этом сообщает Associated Press.

Правительство Кипра заявило, что покроет расходы на еду, напитки и лекарства для больных коронавирусом туристов и членов их семей. Пациентам нужно будет оплатить только поездку на такси до аэропорта и перелет домой.

Больница на 100 коек будет обслуживать исключительно иностранных путешественников с подтвержденным коронавирусом. Около 112 отделений интенсивной терапии будут зарезервированы для пациентов в критическом состоянии.

Кроме того, для членов семей больных туристов и других контактных лиц оборудуют “карантинную гостиницу” на 500 номеров.

Отмечается, что туризм составляет 13 % экономики Кипра. В этом году страна ожидает потерять до 70 % из 2,6 млрд евро доходов от туризма.

Кипр запланировал возобновление международного авиасообщения на 9 июня, изначально прилететь туда смогут граждане 19 стран. За три дня до прилета они должны сдать тест на коронавирус, который докажет, что у них не будет инфекции на момент прибытия на отдых.