В субботу, 4 апреля, Китай проведет национальный день траура по погибшим в борьбе с коронавирусом нового типа COVID-19.

Об этом сообщило агентство Хinhuanet.

Согласно решению Госсовета КНР, в субботу в стране должны быть приспущены все флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Отменены все развлекательные общественные мероприятия.

В 10.00 по местному времени (04.00 по Киеву) весь Китай трехминутным молчанием почтит память погибших.

Сейчас Китай занимает пятое место по количеству заболевших после США (236 тысячи), Италии (115 тысяч), Испании (110 тысячи) и Германии (84 тысячи). Недавно власти страны объявили, что остановили эпидемию.