Об этом сообщило агентство Хinhuanet.
Согласно решению Госсовета КНР, в субботу в стране должны быть приспущены все флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Отменены все развлекательные общественные мероприятия.
В 10.00 по местному времени (04.00 по Киеву) весь Китай трехминутным молчанием почтит память погибших.
Сейчас Китай занимает пятое место по количеству заболевших после США (236 тысячи), Италии (115 тысяч), Испании (110 тысячи) и Германии (84 тысячи). Недавно власти страны объявили, что остановили эпидемию.
- Разведка США заявила, что Китай приуменьшил данные относительно коронавируса в стране.
- Почти два месяца китайские власти скрывали информацию о распространении коронавируса COVID-19. Китай неоднократно и убедительно настаивал на том, что передача коронавируса от человека к человеку невозможна.
- Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн. Более 50 тысяч человек погибли.