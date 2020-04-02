Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
Вечером 2 апреля, спустя почти 4 месяца после того, как был зафиксирован первый случая заболевания коронавирусом COVID-19, количество зараженных людей на Земле превысило отметку в 1 млн. Диагноз лабораторно подтвержден у 1 002 159 лиц.
10 стран с наибольшим количеством инфицированных:
- США — 236 339 случаев
- Италия — 115 242 случая
- Испания — 110 238 случаев
- Германия — 84 600 случаев
- Китай — 82 432 случая
- Франция — 59 929 случаев
- Иран — 50 468 случаев
- Великобритания — 34 164 случая
- Швейцария — 18 827 случаев
- Турция — 18 135 случаев
Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Италии — там погибли 13 915 пациентов. Следом идут Испания (10 096), Франция (4 503), Китай (3 199), Иран (3 160) и Великобритания (2 921). Средний уровень смертности от COVID-19 в мире — 5,14% от числа заболевших.
Из общего числа зараженных 208 949 человек уже выздоровели. Таким образом, на сегодняшний день все еще проходят лечение 741 725 человек.
- По состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 22 пациента погибли.
- По данным ЦОЗ 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.
- Смертность в Украине вследствие заражения коронавирусом COVID-19 сейчас в два раза меньше, чем в мире.