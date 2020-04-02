Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Вечером 2 апреля, спустя почти 4 месяца после того, как был зафиксирован первый случая заболевания коронавирусом COVID-19, количество зараженных людей на Земле превысило отметку в 1 млн. Диагноз лабораторно подтвержден у 1 002 159 лиц.

10 стран с наибольшим количеством инфицированных:

  1. США — 236 339 случаев
  2. Италия — 115 242 случая
  3.  Испания — 110 238 случаев
  4.  Германия — 84 600 случаев
  5.  Китай — 82 432 случая
  6.  Франция — 59 929 случаев
  7. Иран — 50 468 случаев
  8. Великобритания — 34 164 случая
  9. Швейцария — 18 827 случаев
  10. Турция — 18 135 случаев

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Италии — там погибли 13 915 пациентов. Следом идут Испания (10 096), Франция (4 503), Китай (3 199), Иран (3 160) и Великобритания (2 921). Средний уровень смертности от COVID-19 в мире — 5,14% от числа заболевших.

Из общего числа зараженных 208 949 человек уже выздоровели. Таким образом, на сегодняшний день все еще проходят лечение 741 725 человек.