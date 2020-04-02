Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн. Более 50 тысяч человек погибли.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Вечером 2 апреля, спустя почти 4 месяца после того, как был зафиксирован первый случая заболевания коронавирусом COVID-19, количество зараженных людей на Земле превысило отметку в 1 млн. Диагноз лабораторно подтвержден у 1 002 159 лиц.

10 стран с наибольшим количеством инфицированных:

США — 236 339 случаев Италия — 115 242 случая Испания — 110 238 случаев Германия — 84 600 случаев Китай — 82 432 случая Франция — 59 929 случаев Иран — 50 468 случаев Великобритания — 34 164 случая Швейцария — 18 827 случаев Турция — 18 135 случаев

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Италии — там погибли 13 915 пациентов. Следом идут Испания (10 096), Франция (4 503), Китай (3 199), Иран (3 160) и Великобритания (2 921). Средний уровень смертности от COVID-19 в мире — 5,14% от числа заболевших.

Из общего числа зараженных 208 949 человек уже выздоровели. Таким образом, на сегодняшний день все еще проходят лечение 741 725 человек.