Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.
Рен Чжицян обвиняется в совершении “серьезных нарушений” закона и положений Коммунистической партии. Подробности об обвинении отсутствуют.
Сообщается, что он не единожды критиковал правящую элиту Китая.
Как рассказали CNN, приближенные бизнесмена, он пропал без вести в середине марта. Ван Ин, предприниматель и близкий друг Рен, расказала, что не могла связаться с Реном с 12 марта. Власти Китая официально объявили о его задержании во вторник.
Бизнесмен исчез после того, как в начале марта он якобы написал статью, в котором критиковал реакцию Си Цзиньпина на эпидемию коронавируса. Он критиковал Коммунистическую партию Китая преследование прессы и нетерпимости инакомыслия. Миллиардер также обвинил Коммунистическую партию в том, что она ставит свои интересы выше безопасности китайского народа, ради сохранения власти.
“Без средств массовой информации, представляющих интересы людей путем публикации фактов, жизнь людей разрушается не только вирусом, но и серьезно болеющей системой”, – сказал Рен.
Это не первый раз, когда сталкивается с проблемами из-за критики властей. В 2016 году его приговорили к испытательному сроку в течение года за высказывания о том, что средства массовой информации не должны оставаться лояльными к правящей верхушке.
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