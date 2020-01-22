Об этом сообщает Центральное телевидение Китая

Сутками ранее было известно о 291 инфицированном.

Центром распространения нового типа вируса, по-прежнему, считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. Большинство случаев инфицирования, 270, зарегистрировано там.

За один день стало известно о 77 новых случаях заражения, из которых 72 пришлись на Ухань. Еще 2 – в Шанхае и 3 – в Пекине.

Те, кто заразился за пределами Уханя, были либо в самом городе ранее, либо контактировали с людьми из этого города.

В этом же городе были зафиксированы шесть летальных случаев.

Все инфицированные госпитализированы. 70 % из них – пожилые люди в тяжелом состоянии.

Правительство Китая заявило, что инфицированным коронавирусом не стоит беспокоиться о стоимости лечения, так как они берут на себя все расходы.

Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.