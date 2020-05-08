Мэр Киева Виталий Кличко пообещал проехать на автомобиле по мосту на Троещину до конца 2020 года.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

В эфире шоу между главой фракции “Слуги народа” Давидом Арахамией и Виталием Кличко разгорелась дискуссия. Кличко заявил, что парламент не вводит электронную систему ищет отговорки для того, чтобы не вводить электронную систему голосования.

“Есть хорошая поговорка: “Тот кто хочет всегда найдет возможность, кто не хочет, всегда найдет причину, почему у него это не получается”, — сказал Кличко.

В ответ на это Арахамия предложил Кличко поговорить о том, почему метро на Троещину в Киеве до сих пор не запущено.

Клично заявил, что до конца года откроет мост для автотранспорта в этом направлении.

“Если уже о метро на Троещину… Поверьте мне, 20 лет мост строили, в этом году я его открою”, — сказал он. “После моста, который будет (автотранспортное сообщение), будет и метро”, — добавил он.

Открыть мост на Троещину киевский городской голова пообещал к Новому Году в костюме Санта-Клауса, как в прошлом году открывал Шулявский.

Читайте также: Кличко в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост

“Многие не верили, что Шулявский мост поедет до Нового Года, так вот в костюме Санта-Клауса, как и в прошлом году на Шулявском мосту, обещаю Вам проехать”, — заявил Кличко.