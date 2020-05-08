Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
В эфире шоу между главой фракции “Слуги народа” Давидом Арахамией и Виталием Кличко разгорелась дискуссия. Кличко заявил, что парламент не вводит электронную систему ищет отговорки для того, чтобы не вводить электронную систему голосования.
“Есть хорошая поговорка: “Тот кто хочет всегда найдет возможность, кто не хочет, всегда найдет причину, почему у него это не получается”, — сказал Кличко.
В ответ на это Арахамия предложил Кличко поговорить о том, почему метро на Троещину в Киеве до сих пор не запущено.
Клично заявил, что до конца года откроет мост для автотранспорта в этом направлении.
“Если уже о метро на Троещину… Поверьте мне, 20 лет мост строили, в этом году я его открою”, — сказал он.
“После моста, который будет (автотранспортное сообщение), будет и метро”, — добавил он.
Открыть мост на Троещину киевский городской голова пообещал к Новому Году в костюме Санта-Клауса, как в прошлом году открывал Шулявский.
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“Многие не верили, что Шулявский мост поедет до Нового Года, так вот в костюме Санта-Клауса, как и в прошлом году на Шулявском мосту, обещаю Вам проехать”, — заявил Кличко.
- Напомним, в 2019 году Кличко заявлял, что линию метро на Троещину удастся построить за 3-5 лет. Это станет возможным, только если будет финансирование.
- В феврале 2020 года первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что перед строительством метро на Троещину нужно соединить 3 станции.