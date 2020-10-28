Об этом он проинформировал во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где политик находится на самоизоляции.
По словам Кличко, повторный тест на коронавирус вновь оказался положительным.
“Чувствую себя хорошо, бодро. Все время на телефоне, на связи с городскими службами… Чувствую себя нормально. К сожалению, повторный тест в понедельник был положительным. Я надеялся, и сейчас надеюсь, что последующие тесты будут, наконец, негативными”, – отметил Кличко.
Мэр столицы также перечислил симптомы, которые у него сейчас наблюдаются.
“Могу сказать, что немного сел голос, не чувствую запахов. А так думаю, что мое спортивное прошлое и крепкая иммунная система отбиваются от вируса”, – рассказал Кличко.
(На видео – с 1:30)
- 24 октября стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом COVID-19: сегодня он получил положительный результат теста.
- Виталий Кличко не голосовал на местных выборах 25 октября, так как находится на самоизоляции из-за COVID-19.