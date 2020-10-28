Об этом он проинформировал во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где политик находится на самоизоляции.

По словам Кличко, повторный тест на коронавирус вновь оказался положительным.

“Чувствую себя хорошо, бодро. Все время на телефоне, на связи с городскими службами… Чувствую себя нормально. К сожалению, повторный тест в понедельник был положительным. Я надеялся, и сейчас надеюсь, что последующие тесты будут, наконец, негативными”, – отметил Кличко.

Мэр столицы также перечислил симптомы, которые у него сейчас наблюдаются.

“Могу сказать, что немного сел голос, не чувствую запахов. А так думаю, что мое спортивное прошлое и крепкая иммунная система отбиваются от вируса”, – рассказал Кличко.

(На видео – с 1:30)