Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, – и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщение о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными”, – сказал он.

По словам Кличко, это и патрулирование в городе, обеспечение правопорядка, более эффективная работа по выявлению и предотвращению возможных угроз. Также задержание и привлечение к ответственности преступников.