Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, нарушителям будет грозить штраф в размере от 1700 до 3400 гривен.
“Я убежден: если люди не понимают слов или объяснений – они должны за это платить! Пока что на тех, кто устраивает массовые гуляния в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция. Сейчас уже подключаются коммунальные службы – работники благоустройства, муниципальная охрана и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства теми, кому не дошло, что в городе введены ограничения”, – подчеркнул Кличко.
Он также напомнил, какая ответственность грозит за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации в условиях вспышки коронавируса:
• первое нарушение – штраф в 17 тысяч гривен;
• второе – штраф в 34 тысячи гривен;
• третье нарушение – уголовная ответственность (по словам Кличко, это “для тех, кто совсем не понимает и нарушает правила в третий раз”).
“Киевляне также должны приобщиться и предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или людях, контактировавших с потенциально больными. Это непростая работа. Но только объединив усилия, мы сможем локализовать и остановить распространение вируса”, – отметил Кличко.
(На видео – с 6:10 и 11:27)
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.
- Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявлял, что за хождение украинцев по улицам без медицинских масок, а также за приготовление шашлыков на природе – не есть основанием для штрафа.