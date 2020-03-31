Жителей столицы, которые будут устраивать массовые собрания в парках или других зонах отдыха во время карантина (в частности, пикники), будут штрафовать.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, нарушителям будет грозить штраф в размере от 1700 до 3400 гривен.

“Я убежден: если люди не понимают слов или объяснений – они должны за это платить! Пока что на тех, кто устраивает массовые гуляния в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция. Сейчас уже подключаются коммунальные службы – работники благоустройства, муниципальная охрана и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства теми, кому не дошло, что в городе введены ограничения”, – подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, какая ответственность грозит за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации в условиях вспышки коронавируса:

• первое нарушение – штраф в 17 тысяч гривен;

• второе – штраф в 34 тысячи гривен;

• третье нарушение – уголовная ответственность (по словам Кличко, это “для тех, кто совсем не понимает и нарушает правила в третий раз”).

“Киевляне также должны приобщиться и предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или людях, контактировавших с потенциально больными. Это непростая работа. Но только объединив усилия, мы сможем локализовать и остановить распространение вируса”, – отметил Кличко.

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(На видео – с 6:10 и 11:27)