Киев для развертывания мобильных госпиталей для больных COVID-19 предложил три объекта: Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины и Международный выставочный центр.

Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

“Вариантами для развертывания инфекционного госпиталя для больных COVID-19 город предложил три объекта в столице. Это Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр. И мы ждем выводов профильных научных учреждений и предложений их специалистов по организации работы предложенных объектов. Если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь”, – сказал он.

Кличко также отметил, что в коммунальных медучреждениях столицы подготовили уже 3100 коек для больных коронавирусом. Их заполняемость на сегодня составляет 66 %.

По словам мэра, городские власти неоднократно обращалась к Правительству и Министерству охраны здоровья с просьбой чтобы киевлян, больных коронавирусом, принимали в государственных и ведомственных медучреждениях, где есть 11 000 коек и квалифицированный персонал.

“Ответы, подчеркиваю, мы до сих пор так и не получили. Я убежден: сначала мы должны использовать те возможности, которые есть на базе медицинских учреждений. А потом уже, в случае необходимости, разворачивать мобильный госпиталь”, – добавил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 октября, в Киеве был обнаружен 741 новый случай коронавируса COVID-19. Еще 17 пациентов умерли.