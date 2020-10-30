Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
“Вариантами для развертывания инфекционного госпиталя для больных COVID-19 город предложил три объекта в столице. Это Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр. И мы ждем выводов профильных научных учреждений и предложений их специалистов по организации работы предложенных объектов. Если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь”, – сказал он.
Кличко также отметил, что в коммунальных медучреждениях столицы подготовили уже 3100 коек для больных коронавирусом. Их заполняемость на сегодня составляет 66 %.
По словам мэра, городские власти неоднократно обращалась к Правительству и Министерству охраны здоровья с просьбой чтобы киевлян, больных коронавирусом, принимали в государственных и ведомственных медучреждениях, где есть 11 000 коек и квалифицированный персонал.
“Ответы, подчеркиваю, мы до сих пор так и не получили. Я убежден: сначала мы должны использовать те возможности, которые есть на базе медицинских учреждений. А потом уже, в случае необходимости, разворачивать мобильный госпиталь”, – добавил Кличко.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 октября, в Киеве был обнаружен 741 новый случай коронавируса COVID-19. Еще 17 пациентов умерли.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что ведомство прорабатывает вопрос по развертыванию мобильных госпиталей для лечения больных коронавирусом COVID-19.