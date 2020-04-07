В группе риска из-за эпидемии коронавируса COVID-19 находятся почти 40 тыс. жителей столицы. Их контролирует созданный властями Мониторинговый центр.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“В Киеве работает Мониторинговый центр, который создала городская власть. В группу риска, которую контролирует центр, вошли почти 40 тысяч киевлян – те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными“, – отметил Кличко.

Он уточнил, что Мониторинговый центр уже осуществил почти 1,5 тысячи “результативных контактов для получения информации” (звонков и опросов о самочувствии, пребывании на самоизоляции, о контактах за последние дни).

“Далее специалисты центра предоставляют рекомендации или необходимую помощь. В частности, и эмоциональную поддержку или психологическую помощь. Важный аспект их работы – мониторинг соблюдения определенными категориями правил самоизоляции или обсервации. Те, кто отказывается идти на контакт с нашим центром, 100% будут иметь дело с правоохранителями”, – подчеркнул Кличко.

Он заверил, что информация о жителях столицы, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

По словам Кличко, Мониторинговый центр использует опыт работы подобных организаций в Сингапуре и Сеуле. Его цель – определение групп риска и их контактов, предотвращение распространения вируса.

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(На видео – с 3:17)