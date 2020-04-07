Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
“В Киеве работает Мониторинговый центр, который создала городская власть. В группу риска, которую контролирует центр, вошли почти 40 тысяч киевлян – те, кто прибыл из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными“, – отметил Кличко.
Он уточнил, что Мониторинговый центр уже осуществил почти 1,5 тысячи “результативных контактов для получения информации” (звонков и опросов о самочувствии, пребывании на самоизоляции, о контактах за последние дни).
“Далее специалисты центра предоставляют рекомендации или необходимую помощь. В частности, и эмоциональную поддержку или психологическую помощь. Важный аспект их работы – мониторинг соблюдения определенными категориями правил самоизоляции или обсервации. Те, кто отказывается идти на контакт с нашим центром, 100% будут иметь дело с правоохранителями”, – подчеркнул Кличко.
Он заверил, что информация о жителях столицы, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.
По словам Кличко, Мониторинговый центр использует опыт работы подобных организаций в Сингапуре и Сеуле. Его цель – определение групп риска и их контактов, предотвращение распространения вируса.
(На видео – с 3:17)
- Мэр Киева Виталий Кличко сегодня заявил, что в столице подтверждено уже 279 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
- Ранее сообщалось, что в Киеве создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением жителями столицы правил самоизоляции.