В Киеве создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением жителями столицы правил самоизоляции.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Наша задача – защитить всех от тех людей, которые являются безответственными нарушителями. Поэтому мы создали в Киеве мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома, и теми, кто контактировал с больными. А также – правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что мониторинговый центр уже работает над сбором информации от: семейных врачей, “Киевского лабораторного центра МОЗ Украины”, Государственной пограничной службы, Главного управления Национальной полиции, других служб, от жителей города.

“Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса”, – заявил Кличко.

По его словам, на сегодняшний день центр получил информацию о:

• 37 тысячах киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта этого года;

• о 435 киевлян, которые контактировали с больными;

• о 107 подтвержденных больных, часть из которых лечится дома на самоизоляции.

“Мониторинговый центр не только собирает информацию, но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции. И помогать тем, кто изолировался, вовремя получить необходимую медицинскую помощь, если она будет необходима. Подчеркну: мониторинг начался”, – добавил Кличко.

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(На видео – с 3:55)