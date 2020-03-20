Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
“Я встречался и обратился к представителям всех конфессий с просьбой обезопасить людей и соблюдать необходимые ограничений. Церковь у нас отделена от государства, но в такие времена должны соблюдать меры, введенные властями, чтобы не подвергать людей опасности”, – подчеркнул Кличко.
Он добавил, что главы нескольких церквей, в частности Украинской греко-католической церкви, призывали верующих молиться дома.
“Например, УГКЦ позволила своим прихожанам не ходить на богослужения из-за угрозы распространения коронавируса и транслирует богослужения по радио, телевидению или в интернете. Также Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение служб в приходах до конца пандемии”, – резюмировал мэр столицы.
- Ранее Синод Православной церкви Украины принял практические наставления для священников и верующих в связи с объявленной пандемией коронавирусной болезни COVID-19.