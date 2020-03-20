Мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей всех религиозных конфессий не проводить службы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

“Я встречался и обратился к представителям всех конфессий с просьбой обезопасить людей и соблюдать необходимые ограничений. Церковь у нас отделена от государства, но в такие времена должны соблюдать меры, введенные властями, чтобы не подвергать людей опасности”, – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что главы нескольких церквей, в частности Украинской греко-католической церкви, призывали верующих молиться дома.

“Например, УГКЦ позволила своим прихожанам не ходить на богослужения из-за угрозы распространения коронавируса и транслирует богослужения по радио, телевидению или в интернете. Также Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение служб в приходах до конца пандемии”, – резюмировал мэр столицы.

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