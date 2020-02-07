Представитель Совета нацбезопасности США Александр Виндман, который был ключевым свидетелем в процессе импичмента президента Дональда Трампа, уйдет из Белого дома.

Об этом сообщает CNN.

Известно, что Виндман лично присутствовал при телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была позднее обнародована.

В дальнейшем Виндман свидетельствовал в Палате представителей во время процесса по объявлению импичмента Трампу, где заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной.

При этом президент Трамп неоднократно возмущался присутствием Виндмана на работе в Белом доме.

В администрации ранее не исключали, что он уйдет после оправдания Трампа в Сенате.