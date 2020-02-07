Об этом сообщает CNN.
Известно, что Виндман лично присутствовал при телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была позднее обнародована.
В дальнейшем Виндман свидетельствовал в Палате представителей во время процесса по объявлению импичмента Трампу, где заявил, что обнародованная стенограмма разговора была неполной.
При этом президент Трамп неоднократно возмущался присутствием Виндмана на работе в Белом доме.
В администрации ранее не исключали, что он уйдет после оправдания Трампа в Сенате.
- 5 февраля Сенат США признал президента Дональда Трампа невиновным по обеим статьям импичмента — о препятствовании работе Конгресса и злоупотреблении властью.
- Трамп отреагировал на решение Сената оправдать его по всем статьям импичмента шутливым видеороликом о том, что будет президентом вечность.