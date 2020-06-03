В 2020 году православные и греко-католики Троицу будут отмечать 7 июля.

#Буквы рассказывают историю, обряды и запреты христианского праздника.

Троицей называют единение Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа, на его учеников сошел Дух Святой, и они получили возможность говорить на других языках. Так как это произошло на 50-й день – праздник назвали Пятидесятницей, а поскольку на землю сошел Святой Дух – Троицей.

Традиции празднования в Украине

Неделю перед Троицей называют “зеленой”. Наши предки издавна украшали дома зелеными ветвями липы, березы, тополя.

Также дом украшают букетами из душистых трав — чабреца, полыни, мяты, любистка, аира и др.

Накануне Троицы и рано утром хозяйки готовят праздничные блюда. Традиционно на стол в этот день в Украине подавали холодец из петуха, борщ и пироги с соленым творогом и зеленью, вареники с ягодами, сдобные булки, узвар. Выпечкой угощали бедных.

В этот день следует сходить в церковь на службу, принеся с собой букет из трав и цветов.

После службы традиционно освящали колодцы.

Хорошей приметой считалось, если парень будет свататься на Троицу – тогда жизнь молодых будет долгой и счастливой.

Запреты на Троицу

На Троицу нельзя купаться, ведь русалки могут утащить на глубину и утопить.

Работать на Троицу нельзя.

В понедельник после Троицы — в Духов день — наши предки почитали землю как именинницу, поэтому “тревожить” ее, например, работать в поле, не разрешалось.

Нельзя думать о плохом.

Выходные в Украине

Украинцы получат дополнительный выходной по случаю Троицы. Если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Так, на Троицу украинцы будут отдыхать 6 июня, 7 июня и 8 июня – понедельник.