21 июня украинцы смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение. Кольцевым оно называется, потому что Луна полностью войдет в диск Солнца, но не затмит его.

Об этом рассказывают #Буквы.

Полная фаза затмения будет длиться недолго, около 40 секунд. Это произойдет в воскресенье, 21 июня, в 09:40 по киевскому времени. Жители Украины смогут наблюдать только солнечную полутень. Но при этом затмение будет транслироваться онлайн.

Лучше всего затмение будет видно на севере Индии в штате Уттаракханд.

Полную фазу увидят в Африке на территориях Республики Конго, Демократической Республики Конго, ЦАР, Южного и Северного Судана, Эфиопии, Эритреи и в Азии на территориях Йемена, Саудовской Аравии, Омана и Пакистана.

Стоит отметить, что 21 июня – летнее солнцестояние, когда Земля достигнет максимальной точки приближения к Солнцу и вновь начнет удаляться от него.

Следующее кольцевое затмение Солнца состоится 10 июня 2021 года. Оно будет наблюдаться в северной Канаде, Гренландии и России. А 14 декабря 2020 года произойдет полное солнечное затмение.

Как затмение повлияет на людей

По мнению астрологов, солнечное затмение может сказаться на самочувствии людей, их настроении.

В этот день нельзя конфликтовать, нельзя принимать ответственные решения. Следует контролировать свои эмоции, стараться думать позитивно.

Период затмения Солнца является благоприятным для поиска любви.

Наибольшее воздействие затмение ощутят на себе Козероги, Весы, Овны и Раки.