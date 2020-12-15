Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232.

Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков. Байден преодолел этот порог после заседания выборщиков в штате Калифорния.

Всего в голосовании приняли участие 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия.

Байден был признан победителем в 25 штатах (в частности, в Аризоне, Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке, Пенсильвании, Вирджинии) и округе Колумбия.

Трамп был признан победителем в 25 штатах (в том числе в Алабаме, Флориде, Техасе, Индиане, Северной Каролине и других).

Список выборщиков избирается штабами или партиями в каждом штате. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе США. Федеральный округ Колумбия (то есть столица страны — Вашингтон), в Конгрессе не представлен, но имеет три голоса выборщиков. Наибольшее количество выборщиков (55 человек) приходится на штат Калифорния.

Как отреагировал Джо Байден

Джо Байден по итогам голосования выборщиков выступил с речью, отметив, что “верховенство закона, конституция и воля народа восторжествовали”, сообщает CNN.

“Пламя демократии было зажжено в этой стране давным-давно. И теперь мы знаем, что ничто, даже пандемия или злоупотребление властью, не может потушить это пламя”, – отметил Байден.

Он также осудил необоснованные попытки Трампа обжаловать результаты выборов. Как отмечает CNN, в своей речи Байден продемонстрировал “наиболее прямую и подробную защиту своей победы и самое резкое осуждение попыток Трампа пересмотреть реальность”.

Избранный президент США напомнил о неудачных попытках штаба Трампа оспорить итоги избирательной кампании в судах. Он назвал эти попытки “настолько экстремальными, что мы никогда не видели этого раньше”.

“Эта позиция — отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ чтить нашу конституцию”, — подчеркнул Байден.

Он напомнил, что кампания Трампа пыталась “заставить Верховный Суд отменить голоса более 20 млн американцев и передать пост кандидату, проигравшему коллегию выборщиков и всенародное голосование”.

Байден отметил, что пора “перевернуть страницу, объединиться”.

“В этой битве за душу Америки победила демократия”, – – заявил он.

It’s official, folks. Tune in as I deliver remarks on today’s electoral college vote certification and the strength and resilience of our democracy. https://t.co/Qp2c92mYUV — Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020

Что дальше

Голосование коллегии выборщиков в понедельник – не последний шаг в конституционном процессе избрания президента США.

В соответствии с конституцией страны, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом США.

Ожидается, что к 23 декабря 2020 года бюллетени с голосами выборщиков поступят в Вашингтон.

3 января 2021 года должны принести присягу новые члены Сената США и члены Палаты представителей. Однако два места в Сенате от штата Джорджия останутся незаполненными до завершения второго тура выборов, назначенного на 5 января.

6 января 2021 года голоса выборщиков подсчитают на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. Заседание пройдет под руководством вице-президента США Майка Пенса.

Как отмечает CNN, группа конгрессменов-республиканцев из Палаты представителей, преданные Трампу, собираются ставить под сомнение результаты в ключевых штатах на заседании Конгресса, но это уже не играет роли. В таком случае Палата представителей и Сенат по отдельности рассмотрят поданные возражения и проголосуют.

Демократы в данный момент контролируют Палату представителей. Кроме того, немало сенаторов от Республиканской партии заявляли, что отвергают утверждения Трампа о “мошенничестве” на выборах.

Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация новоизбранного президента 20 января 2021 года. Он должен принести присягу и вступить в должность.