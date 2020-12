Об этом сообщает американский телеканал CNN.

За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232.

Всего в голосовании приняли участие 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия.

Байден был признан победителем в 25 штатах (в частности, в Аризоне, Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке, Пенсильвании, Вирджинии) и округе Колумбия.

Трамп был признан победителем в 25 штатах (в том числе в Алабаме, Флориде, Техасе, Индиане, Северной Каролине и других).

Список выборщиков избирается штабами или партиями в каждом штате. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе США. Федеральный округ Колумбия (то есть столица страны — Вашингтон), в Конгрессе не представлен, но имеет три голоса выборщиков. Наибольшее количество выборщиков (55 человек) приходится на штат Калифорния.

Как отреагировал Джо Байден

Джо Байден по итогам голосования выборщиков выступил с речью, отметив, что “верховенство закона, конституция и воля народа восторжествовали”, сообщает CNN.

Он также осудил необоснованные попытки Трампа обжаловать результаты выборов. Как отмечает CNN, в своей речи Байден продемонстрировал “наиболее прямую и подробную защиту своей победы и самое резкое осуждение попыток Трампа пересмотреть реальность”.

Избранный президент США напомнил о неудачных попытках штаба Трампа оспорить итоги избирательной кампании в судах. Он назвал эти попытки “настолько экстремальными, что мы никогда не видели этого раньше”.

Он напомнил, что кампания Трампа пыталась “заставить Верховный Суд отменить голоса более 20 млн американцев и передать пост кандидату, проигравшему коллегию выборщиков и всенародное голосование”.

Байден отметил, что пора “перевернуть страницу, объединиться”.

It’s official, folks. Tune in as I deliver remarks on today’s electoral college vote certification and the strength and resilience of our democracy. https://t.co/Qp2c92mYUV

— Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020