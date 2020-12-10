Все 50 американских штатов и округ Колумбия подтвердили результаты президентских выборов, которые прошли 3 ноября.

Об этом сообщает CNN.

Западная Вирджиния стала последним штатом, подтвердившим результаты президентских выборов в среду, официально заявив, что президент Дональд Трамп имеет право на пять голосов выборщиков штата.

По прогнозам, избранный президент Джо Байден наберет 306 голосов выборщиков, а Трамп – 232. Чтобы стать президентом, требуется 270 голосов выборщиков из 538.

Ранее Трамп безосновательно утверждал, что выборы были сфальсифицированы, и посеял сомнения в исходе президентской гонки. Тем не менее десятки судебных исков, оспаривающих результаты, были отклонены на уровне штатов и на федеральном уровне по всей стране.

В каждом штате действуют разные процессы подтверждения результатов, а в некоторых штатах список кандидатов в президенты сертифицирован отдельно от результатов выборов штата и местных органов власти.

Следующим важным шагом в процессе Коллегии выборщиков является собрание выборщиков, которые по закону должны собираться в первый понедельник после второй среды декабря, то есть в этом году 14 декабря.

Голоса позже передадут официальным лицам и подсчитают на совместном заседании Конгресса 6 января.