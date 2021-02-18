Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о введении на всей территории Украины единого киевского времени без сезонного перевода часов.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в Facebook.

Проект закона “Об исчислении времени в Украине” № 4201 предлагает установить в Украине время, что соответствует второму часовому поясу UTC (UA) 2.

Стефанчук рассказал, что направил письма НАН и медицинским университетам.

“Абсолютно все без исключения выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов, поскольку это негативно влияет на здоровье человека”, – подчеркнул политик.

По его словам, экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

В то же время Стефанчук отметил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению некоторым территориальным общинам могут предусмотреть возможность вводить региональное рабочее время.

“Также хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время. Наша задача – установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения”, – подчеркнул Стефанчук.

Он напомнил, что Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатские области находятся в других часовых поясах, временная разница между ними составляет 68 минут.

В Украине стрелки часов переводят на один час назад ежегодно, в последнее воскресенье октября в 4:00, согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года.

Стоит отметить, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, которым предлагается отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов и закрепить на территории нашей страны единое киевское время.