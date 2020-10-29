Лица, которые напали на украиноязычную женщину в маршрутке Славянска, понесут наказание за разжигание вражды и оскорбление чувств граждан по языковым признакам.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Накануне общественная деятельница из Славянска (Донецкая область) Рита Мазанкова выложила в соцсети видео, на котором снято, как она попросила одного из пассажиров маршрутки надеть маску. Это возмутило как этого пассажира, так других.

В частности, одна из пассажирок начала ругаться на Мазанкову из-за того, что она не должна делать замечания, а затем и потому, что девушка общается на украинском языке. В свою очередь мужчина начал угрожать применением силы.

“Уже в ближайшее время они узнают, что Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за разжигание вражды и оскорбление чувств граждан по языковым признакам (ст.161). Что санкция за издевательства над людьми, которые говорят на украинском, – до 5 лет заключения. В правовой способ им будет доказано, что Славянск – это Украина. Грубое существо мужского пола, которое распускало руки, познакомится статье 296 Уголовного кодекса, которая предусматривает ограничение свободы до 5 лет”, – отметил Варченко.

Он добавил, что гражданам, которые дерзко игнорируют противоэпидемические мероприятия и подвергают опасности других людей, агрессивно отказываясь пользоваться масками в общественном транспорте, правоохранители напомнят о содержании статьи 44.3 Кодекса Украины об административных правонарушениях со штрафом от 17 до 34 тысяч гривен.

Ранее полиция Славянская открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины “Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам”. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.