Конкурс на должности заместителей директора Госбюро расследований пройдет с участием международных наблюдателей. Их пригласила и.о. главы ведомства Ирина Венедиктова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В пятницу, 9 января, и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова провела рабочую встречу с международными партнерами. В частности, с представителями Консультативного миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС), представителями Представительства ЕС в Украине и заместителем руководителя отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Диной Аба-Оглы.

В ходе встречи Венедиктова пригласила международных наблюдателей принять участие в проведении конкурса на должности заместителей директора Госбюро.

“По приглашению и.о. Директора ГБР Ирины Венедиктова сегодня в заседании Комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР примет участие Томас Фланаган, старший советник по вопросам правовой реформы КМЕС”, — говорится в сообщении.