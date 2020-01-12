Об этом пишет британское издание The Guardian.
На встрече будет присутствовать королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассексский.
Встреча предоставит всем сторонам возможность обсудить предложения, разработанные после серии консультаций между дворцовыми чиновниками и представителями правительств Великобритании и Канады относительно того будущего независимого положения Меган и Гарри.
Вероятно, что Меган, которая находится в Канаде, скорее всего, примет участие в обсуждении посредством конференц-связи. Хотя нужно учитывать и разницу во времени.
Королева хочет разрешения этой темы как можно быстрее – в течение нескольких дней.
Напомним, что Меган вылетела в Канаду в четверг, на следующий день после того, как пара опубликовала свое заявление в Instagram и на своем новом сайте Sussexroyal.com. Кроме того, две собаки пары также находятся в Канаде. И это может указывать на то, что герцог и герцогиня намерены остаться там на некоторое время в ближайшем будущем.
Гарри остался в Frogmore Cottage, их резиденции в Виндзоре. В четверг он будет присутствовать в Букингемском дворце, где проведут розыгрыш Кубка мира по регби.
Но потом он может вылететь в Канаду, чтобы присоединиться к своей жене и восьмимесячному сыну Арчи.
- 8 января британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.
- В Букингемском дворце отреагировали на заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.