На понедельник королева Елизавета II созывает старших членов королевской семьи на экстренный саммит в своем поместье в Сандрингеме в Норфолке в понедельник, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассексских.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

На встрече будет присутствовать королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассексский.

Встреча предоставит всем сторонам возможность обсудить предложения, разработанные после серии консультаций между дворцовыми чиновниками и представителями правительств Великобритании и Канады относительно того будущего независимого положения Меган и Гарри.

Вероятно, что Меган, которая находится в Канаде, скорее всего, примет участие в обсуждении посредством конференц-связи. Хотя нужно учитывать и разницу во времени.

Королева хочет разрешения этой темы как можно быстрее – в течение нескольких дней.

Напомним, что Меган вылетела в Канаду в четверг, на следующий день после того, как пара опубликовала свое заявление в Instagram и на своем новом сайте Sussexroyal.com. Кроме того, две собаки пары также находятся в Канаде. И это может указывать на то, что герцог и герцогиня намерены остаться там на некоторое время в ближайшем будущем.

Гарри остался в Frogmore Cottage, их резиденции в Виндзоре. В четверг он будет присутствовать в Букингемском дворце, где проведут розыгрыш Кубка мира по регби.

Но потом он может вылететь в Канаду, чтобы присоединиться к своей жене и восьмимесячному сыну Арчи.