Распространение в мире коронавируса COVID-19 пока что имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национального банка Украины.

“Распространение в мире коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. Цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта. В то же время, уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации Правительства в течение последних недель не является значительным”, – отмечается в сообщении.

В Нацбанке заверили, что сохраняют “активное присутствие” на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка (в условиях распространения коронавируса и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках).

В НБУ подчеркивают, что текущая ситуация на украинском валютном рынке (межбанковском и наличном) сложилась под влиянием прежде всего “психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект”.

“Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны – сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долларов США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. Готовность НБУ использовать международные резервы для недопущения “раскачивания” курса уже подтверждена на практике. В течение прошлой недели Национальный банк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты, и в течение них продал всего 307 млн долларов США”, – указано в сообщении.

Сегодня НБУ также вышел с интервенцией по продаже валюты, и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов США.

“Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и за состоянием мировых финансовых и товарных рынков и будет при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний”, – сказано в сообщении.