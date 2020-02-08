За прошедшие сутки от коронавируса, распространяемого из Китая, умерли 86 человек.

#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР сообщили, что число жертв коронавируса в Китае выросло до 722 человек.

При этом, известно о 34 тысячах 546 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.

Лечение под наблюдением медперсонала проходят 31 тысяча 744 человека. Из них 6 тысяч 101 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 2 тысячи 50 человек выписаны из больниц.

Вследствие заражения коронавируса, с начала эпидемии умерли 724 человека. Вылечились от вируса 2 тысячи 74 человека.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, данные аналогичные.

При этом, по данным со всего мира, количество случаев заболевания увеличилось до 34 тысяч 887 человек.

В Гонконге разработали портативный прибор для быстрой диагностики коронавируса

Исследователи из Гонконгского университета науки и технологии (HKUST) изобрели прибор для быстрой диагностики нового коронавируса.

Ученые уверяют, что их портативное устройство для диагностики коронавируса 2019 nCoV — “самое быстро в мире”.

“Благодаря новейшей технологии микрожидкостных чипов устройство может обнаружить вирус всего за 40 минут от отбора проб до тестирования, по сравнению с используемой в настоящее время технологией полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая занимает от 1,5 до 3 часов”, — отметили исследователи.

По словам исследователей, устройство удалось разработать в течение всего одной недели, но она прошла сертификацию и используется медиками.

Устройство имеет маленькие размеры — всего 33 см в длину, 32 см в ширину и 16 см в высоту, а потому его легко транспортировать.

Коронавирус зафиксирован в КНДР

В Корейской Народно-Демократической Республике зафиксирован первый случай заболевания китайской атипичным коронавирусом.

Инфекция была обнуражена у жительницы столицы КНДР Пхеньяна.