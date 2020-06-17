По состоянию на 17 июня в Украине зафиксировано два антирекорда по коронавирусу COVID-19. Новые случаи заражения подтверждены почти во всех областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели рекордные 758 человек, что является наибольшим количеством с начала вспышки в Украине. Среди них – 43 ребенка и 50 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: во Львовской области (155), Закарпатской области (82), Черновицкой области (69).

Ни одного случая за сутки не зафиксировано только в Донецкой и Херсонской областях.

За сутки зафиксирован 31 летальный случай, что является рекордным показателем с начала вспышки. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, в Украине умерли 943 человека. При этом за сутки выздоровели 415 пациентов. С начала вспышки преодолели коронавирус 14 тыс. 943 человека (среди них 3370 медработников).

За все время эпидемии в Украине заболели 33 тыс. 234 человека: среди них 2445 детей и 5650 медиков.

В госпитализации нуждались 9390 человек, в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких – 327 пациентов.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 517 тыс. 995 образцов методом ПЦР и 97 тыс. 935 – методом ИФА (на антитела к COVID-19).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1500 случаев заражения; 24 человека скончались, 915 выздоровели;

• Волынская область – 1554 случаев коронавируса; из них 48 летальных; 490 пациентов выздоровели;

• Днепропетровская область – 1012 случаев; из них 23 летальных; 726 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 338 случаев; 8 человек скончались, 130 выздоровели;

• Житомирская область – 1147 случаев COVID-19; из них 21 летальный; 574 пациента выздоровели;

• Закарпатская область – 1808 случаев заболевания; 46 человек скончались, 745 выздоровели;

• Запорожская область – 538 случаев коронавируса; из них 16 летальных; 366 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1849 случаев; 92 человека скончались, 1044 выздоровели;

• город Киев – 4026 случаев COVID-19; 94 человека скончались, 1230 выздоровели;

• Киевская область – 2078 случаев заражения; 39 человек скончались, 867 выздоровели;

• Кировоградская область – 592 случая; из них 30 летальных; 493 пациента выздоровели;

• Луганская область – 66 случаев; 49 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 3227 случаев заболевания; 105 человек скончались, 644 выздоровели;

• Николаевская область – 323 случая; из них 7 летальных; 217 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 1158 случаев COVID-19; 19 человек скончались, 426 выздоровели;

• Полтавская область – 281 случай COVID-19; из них 13 летальных; 259 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 2499 случаев заражения; 50 человек скончались, 1379 выздоровели;

• Сумская область – 230 случаев; из них 5 летальных; 169 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1510 случаев COVID-19; 27 человек скончались, 1033 выздоровели;

• Харьковская область – 1652 случая; из них 62 летальных; 774 пациента выздоровели;

• Херсонская область – 183 случая; из них 3 летальных; 174 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 577 случаев коронавируса; 14 человек скончались, 435 выздоровели;

• Черкасская область – 564 случая COVID-19; из них 21 летальный; 369 пациентов выздоровели;

• Черновицкая область – 4082 случая заражения; 166 человек скончались, 1328 выздоровели;

• Черниговская область – 440 случаев; из них 10 летальных; 107 пациентов выздоровели.

Ситуация в Киеве

Как рассказал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, за сутки еще у 41 жителя города лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом (в том числе у троих медиков). Зафиксированы два летальных случая.

Среди новых заболевших:

• 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года;

• 10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет;

• девочка, которой 7 лет, и четверо мальчиков в возрасте от 1 до 6 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Святошинском районе – 11 и в Голосеевском районе столицы – 5 случаев.

Кличко также сообщил, что 12 % от всех заболевших коронавирусом в Киеве – медицинские работники (582 человека).