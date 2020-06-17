У Києві посилюють контроль за дотриманням карантину та правил безпеки. Так, у всіх районах столиці працюють спеціальні мобільні групи контролю.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Він уточнив, що в зазначені групи входять представники районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, поліції і муніципальної охорони.

“Хочу звернути увагу на те, що місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони”, – зазначив Кличко.

За його словами, мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інше.

При недотриманні працівниками або відвідувачами встановлених правил, складаються протоколи про адміністративне порушення.

Кличко нагадав, що штрафи за такі порушення для громадян становлять від 17 до 51 тис. гривень.

Що стосується закладів – то за значні порушення їх можуть закрити.

“А на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч гривень. У разі виявлення значних порушень, заклад можуть закрити – до їх усунення. За місяць роботи групи перевірили понад 2 тисячі об’єктів. Було складено 325 протоколів про порушення”, – наголосив Кличко.

Зокрема, порушення зафіксували в роботі ресторанів і нічних клубів, які не мали права працювати. Також були порушення щодо недотримання маскового режиму і соціальної дистанції громадянами.

(На відео – з 4:45)