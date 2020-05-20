В Украине по состоянию на 20 мая выросло количество новых случаев коронавируса COVID-19, превысив показатель в 19 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 354 человека: из них 28 детей и 61 медик.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Черновицкой области (54), Киеве (51), Волынской области (41).

За сутки скончались еще 16 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 564 человека, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. При этом в течение суток выздоровели 323 человека. В общем 5955 пациентов уже выздоровели, в частности 1544 медработника (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

За все время эпидемии в Украине заболели 19 тысяч 230 человек: из них 1376 детей и 3757 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 248 тысяч 529 образцов методом ПЦР (8568 исследований за последние сутки).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 766 случаев заражения; из них 13 летальных; 425 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 676 случаев COVID-19; 21 человек скончался, 168 выздоровели;

• Днепропетровская область – 849 случаев коронавируса; 13 человек скончались, 116 выздоровели;

• Донецкая область – 133 случая заражения; из них 4 летальных; 48 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 583 случая заболевания; 12 человек скончались, 230 выздоровели;

• Закарпатская область – 922 случая COVID-19; 24 человека скончались, 216 выздоровели;

• Запорожская область – 385 случаев COVID-19; из них 9 летальных; 196 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1246 случаев коронавируса; 71 человек скончался, 539 выздоровели;

• город Киев – 2410 случаев заражения; 54 человека скончались, 306 выздоровели;

• Киевская область – 1261 случай COVID-19; 29 человек скончались, 218 выздоровели;

• Кировоградская область – 450 случаев заболевания; из них 20 летальных; 332 человека выздоровели;

• Луганская область – 42 случая COVID-19; 23 пациента выздоровели;

• Львовская область – 1136 случаев заражения; 31 человек скончался, 225 выздоровели;

• Николаевская область – 264 случая коронавируса; из них 6 летальных; 98 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 792 случая COVID-19; 13 человек скончались, 86 выздоровели;

• Полтавская область – 265 случаев заболевания; из них 10 летальных; 213 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 1217 случаев заражения; 29 человек скончались, 412 выздоровели;

• Сумская область – 164 случая коронавируса; из них 4 летальных; 100 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1089 случая COVID-19; 22 человека скончались, 647 выздоровели;

• Харьковская область – 836 случаев коронавируса; 32 человека скончались, 176 выздоровели;

• Херсонская область – 172 случая заболевания; из них 2 летальных; 132 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 280 случаев заражения; 9 человек скончались, 73 выздоровели;

• Черкасская область – 381 случай заболевания; 16 человек скончались, 225 выздоровели;

• Черновицкая область – 2796 случаев COVID-19; 114 человек скончались, 710 выздоровели;

• Черниговская область – 115 случаев коронавируса; из них 6 летальных; 41 пациент выздоровел.

На амбулаторном лечении находятся 13 тысяч 140 пациентов, из них 1138 детей и 3069 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 6090 человек, из них 238 детей и 688 медиков.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 247 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.