По состоянию на 15 сентября в Украине подтверждено более 2,9 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 2905 человек: в том числе 171 ребенок и 145 медиков.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Тернопольской области (390), Харьковской области (307), Одесской области (306), Киеве (285), Львовской области (186), Черновицкой области (142), Ивано-Франковской области (153), Киевской области (118), Черкасской области (109), Запорожской области (100).

За сутки скончались еще 53 человека. В общей сложности с начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3264 человека.

Выздоровели за сутки 1267 человек. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 70 810 пациентов.

В общей сложности в Украине зафиксировано 159 тысяч 702 случая заражения COVID-19. В том числе заболели 10 327 детей и 13 100 медиков.

За минувшие сутки было проведено 47 621 тестирование на коронавирус (из них 26 898 – методом ПЦР, а остальные – методом ИФА, на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине проведено 1 млн 897 тыс. 688 ПЦР-исследований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 4887 случаев; 96 человек скончались, 3268 выздоровели;

• Волынская область – 6428 случаев; 136 человек скончались, 4447 выздоровели;

• Днепропетровская область – 3430 случаев; из них 78 летальных; 1583 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 2154 случая; из них 32 летальных; 946 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 4470 случаев; 86 человек скончались, 2352 выздоровели;

• Закарпатская область – 8756 случаев; 286 человек скончались, 3798 выздоровели;

• Запорожская область – 2503 случая; из них 22 летальных; 1055 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 11 510 случаев; 265 человек скончались, 4781 выздоровел;

• Кировоградская область – 929 случаев; в том числе 50 летальных; 761 пациент выздоровел;

• г. Киев – 17 714 случаев; 283 человека скончались, 5385 выздоровели;

• Киевская область – 7079 случаев; 138 человек скончались, 4722 выздоровели;

• Львовская область – 17 243 случая; 478 человек скончались, 5382 выздоровели;

• Луганская область – 620 случаев; из них 4 летальных; 315 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 2114 случаев; 51 человек скончался, 696 выздоровели;

• Одесская область – 9993 случая; 152 человека скончались, 2254 выздоровели;

• Полтавская область – 1253 случая; в том числе 30 летальных; 637 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 10 635 случаев; 144 человека скончались, 7838 выздоровели;

• Сумская область – 2553 случая; из них 39 летальных; 1092 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 9624 случая; 114 человек скончались, 4250 выздоровели;

• Харьковская область – 13 160 случаев; 275 пациентов скончались, 3935 выздоровели;

• Херсонская область – 661 случай; из них 17 летальных; 370 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 4058 случаев; 82 человека скончались, 1828 выздоровели;

• Черновицкая область – 12 394 случая; 317 человек скончались, 7250 выздоровели;

• Черкасская область – 2688 случаев; в том числе 43 летальных; 1211 выздоровели;

• Черниговская область – 2846 случаев; из них 35 летальных; 654 пациента выздоровели.