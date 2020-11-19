По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксирован новый COVID-рекорд: более 13 тысяч случаев коронавируса за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 13 357 человек: из них 539 детей и 673 медика.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

В течение суток скончались 257 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 10 369 человек. Выздоровели за сутки 7400 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 266 479 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 583 510 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 65 402 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 40 585, а методом ИФА – 24 817).

За все время было проведено 4 млн 062 тыс. 868 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 55 203 случая; 1047 человек скончались, 20 012 выздоровели;

• Винницкая область – 14 532 случая; 251 пациент скончался, 8346 выздоровели;

• Волынская область – 20 150 случаев; 380 человек скончались, 13 278 выздоровели;

• Днепропетровская область – 25 028 случаев; 658 человек скончались, 10 249 выздоровели;

• Донецкая область – 18 790 случаев; из них 296 летальных; 7965 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 24 542 случая; 419 пациентов скончались, 13 668 выздоровели;

• Закарпатская область – 20 463 случая; 489 человек скончались, 10 426 выздоровели;

• Запорожская область – 21 481 случай; 208 пациентов скончались, 3436 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 30 091 случай; 544 человека скончались, 12 352 выздоровели;

• Киевская область – 27 347 случаев; из них 600 летальных; 10 623 пациента выздоровели;

• Кировоградская область – 3931 случай; из них 129 летальных; 1974 пациента выздоровели;

• Луганская область – 5385 случаев; 133 человека скончались, 2922 выздоровели;

• Львовская область – 39 229 случаев; 1108 человек скончались, 25 379 выздоровели;

• Николаевская область – 13 769 случаев; 259 пациентов скончались, 4378 выздоровели;

• Одесская область – 35 440 случаев; 489 человек скончались, 8436 выздоровели;

• Полтавская область – 16 935 случаев; из них 356 летальных; 8128 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 26 442 случая; 334 человека скончались, 19 626 выздоровели;

• Сумская область – 20 124 случая; 291 пациент скончался, 7445 выздоровели;

• Тернопольская область – 24 552 случая; 330 человек скончались, 19 402 выздоровели;

• Харьковская область – 49 618 случаев; 673 человека скончались, 17 197 выздоровели;

• Херсонская область – 7946 случаев; из них 165 летальных; 3227 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 24 485 случаев; 379 человек скончались, 13 328 выздоровели;

• Черкасская область – 15 759 случаев; 154 пациента скончались, 7683 выздоровели;

• Черновицкая область – 29 612 случаев; 587 человек скончались, 12 600 выздоровели;

• Черниговская область – 12 656 случаев; из них 90 летальных; 4399 пациентов выздоровели.