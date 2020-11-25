Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 13 882 человека: из них 684 ребенка и 615 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (1255), Запорожской области (1086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
В течение суток скончались 229 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 11 492 человека.
Выздоровели за сутки 8420 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 307 778 пациентов.
Всего в Украине зафиксировано 661 858 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 75 396 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 45 438, а методом ИФА – 29 958).
За все время было проведено 4 млн 324 тыс. 463 ПЦР-тестирования.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 62 620 случаев; 1196 человек скончались, 21 437 выздоровели;
• Винницкая область – 15 984 случая; 277 пациентов скончались, 9005 выздоровели;
• Волынская область – 22 516 случаев; 412 человек скончались, 14 892 выздоровели;
• Днепропетровская область – 31 861 случай; из них 787 летальных; 13 092 пациента выздоровели;
• Донецкая область – 20 868 случаев; 376 человек скончались, 10 131 выздоровел;
• Житомирская область – 27 368 случаев; 467 пациентов скончались, 16 438 выздоровели;
• Закарпатская область – 22 150 случаев; 512 человек скончались, 12 476 выздоровели;
• Запорожская область – 26 328 случаев; 267 человек скончались, 4374 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 33 409 случаев; 589 человек скончались, 13 027 выздоровели;
• Киевская область – 33 262 случая; из них 644 летальных; 11 673 пациента выздоровели;
• Кировоградская область – 4557 случаев; из них 143 летальных; 2168 пациентов выздоровели;
• Луганская область – 5793 случая; 152 человека скончались, 3497 выздоровели;
• Львовская область – 42 874 случая; 1183 человека скончались, 27 590 выздоровели;
• Николаевская область – 16 229 случаев; из них 283 летальных; 5150 пациентов выздоровели;
• Одесская область – 39 742 случая; 529 человек скончались, 8769 выздоровели;
• Полтавская область – 19 679 случаев; 412 пациентов скончались, 9930 выздоровели;
• Ровенская область – 28 860 случаев; 362 человека скончались, 21 589 выздоровели;
• Сумская область – 24 811 случаев; 332 человека скончались, 9158 выздоровели;
• Тернопольская область – 26 329 случаев; 363 человека скончались, 20 522 выздоровели;
• Харьковская область – 52 538 случаев; 723 человека скончались, 25 081 выздоровел;
• Херсонская область – 9141 случай; из них 186 летальных; 3987 пациентов выздоровели;
• Хмельницкая область – 27 114 случаев; 410 человек скончались, 15 454 выздоровели;
• Черкасская область – 19 826 случаев; из них 176 летальных; 8484 пациента выздоровели;
• Черновицкая область – 32 067 случаев; 620 человек скончались, 14 446 выздоровели;
• Черниговская область – 15 932 случая; из них 91 летальный; 5408 пациентов выздоровели.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.