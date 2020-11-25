Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 13 882 человека: из них 684 ребенка и 615 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (1255), Запорожской области (1086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

В течение суток скончались 229 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 11 492 человека.

Выздоровели за сутки 8420 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 307 778 пациентов.