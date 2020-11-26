Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за минувшие сутки заболели 15 331 человек: из них 659 детей и 606 медиков.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
В течение суток скончались 225 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 11 717 человек.
Выздоровели за сутки 9 617 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 317 395 пациентов.
Всего в Украине зафиксировано 677 189 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 76 911 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 49 323, а методом ИФА – 27 588).
За все время было проведено 4 млн 373 тыс. 786 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 64 019 случаев; 1227 человек скончались, 21 942 выздоровели;
• Винницкая область – 16 370 случаев; 281 пациент скончался, 9159 выздоровели;
• Волынская область – 22 906 случаев; 418 человек скончались, 15 248 выздоровели;
• Днепропетровская область – 33 115 случаев; 823 человека скончались, 14 276 выздоровели;
• Донецкая область – 21 344 случая; 381 пациент скончался, 10 544 выздоровели;
• Житомирская область – 27 926 случаев; 476 человек скончались, 17 049 выздоровели;
• Закарпатская область – 22 425 случаев; 518 человек скончались, 12 781 выздоровел;
• Запорожская область – 27 226 случаев; 282 человека скончались, 4582 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 34 045 случаев; 597 человек скончались, 13 189 выздоровели;
• Киевская область – 34 241 случай; 652 пациента скончались, 11 853 выздоровели;
• Кировоградская область – 4706 случаев; 146 человек скончались, 2207 выздоровели;
• Луганская область – 5925 случаев; 154 человека скончались, 3707 выздоровели;
• Львовская область – 43 611 случаев; 1195 человек скончались, 28 062 выздоровели;
• Николаевская область – 16 731 случай; 289 пациентов скончались, 5259 выздоровели;
• Одесская область – 40 535 случаев; 536 человек скончались, 8809 выздоровели;
• Полтавская область – 20 204 случая; 425 пациентов скончались, 10 539 выздоровели;
• Ровенская область – 29 320 случаев; 369 человек скончались, 22 008 выздоровели;
• Сумская область – 25 662 случая; 348 пациентов скончались, 9457 выздоровели;
• Тернопольская область – 26 752 случая; 368 человек скончались, 20 850 выздоровели;
• Харьковская область – 53 433 случая; 730 пациентов скончались, 26 921 выздоровел;
• Херсонская область – 9345 случаев; 187 человек скончались, 4089 выздоровели;
• Хмельницкая область – 27 703 случая; 421 пациент скончался, 15 848 выздоровели;
• Черкасская область – 20 668 случаев; 180 человек скончались, 8619 выздоровели;
• Черновицкая область – 32 492 случая; 623 пациента скончались, 14 646 выздоровели;
• Черниговская область – 16 485 случаев; 91 пациент скончался, 5751 выздоровел.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.