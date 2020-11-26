По состоянию на 26 ноября в Украине подтверждено более 15,3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 15 331 человек: из них 659 детей и 606 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

В течение суток скончались 225 пациентов. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 11 717 человек. Выздоровели за сутки 9 617 пациентов. С начала эпидемии коронавирус преодолели 317 395 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 677 189 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 76 911 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 49 323, а методом ИФА – 27 588).

За все время было проведено 4 млн 373 тыс. 786 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 64 019 случаев; 1227 человек скончались, 21 942 выздоровели;

• Винницкая область – 16 370 случаев; 281 пациент скончался, 9159 выздоровели;

• Волынская область – 22 906 случаев; 418 человек скончались, 15 248 выздоровели;

• Днепропетровская область – 33 115 случаев; 823 человека скончались, 14 276 выздоровели;

• Донецкая область – 21 344 случая; 381 пациент скончался, 10 544 выздоровели;

• Житомирская область – 27 926 случаев; 476 человек скончались, 17 049 выздоровели;

• Закарпатская область – 22 425 случаев; 518 человек скончались, 12 781 выздоровел;

• Запорожская область – 27 226 случаев; 282 человека скончались, 4582 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 34 045 случаев; 597 человек скончались, 13 189 выздоровели;

• Киевская область – 34 241 случай; 652 пациента скончались, 11 853 выздоровели;

• Кировоградская область – 4706 случаев; 146 человек скончались, 2207 выздоровели;

• Луганская область – 5925 случаев; 154 человека скончались, 3707 выздоровели;

• Львовская область – 43 611 случаев; 1195 человек скончались, 28 062 выздоровели;

• Николаевская область – 16 731 случай; 289 пациентов скончались, 5259 выздоровели;

• Одесская область – 40 535 случаев; 536 человек скончались, 8809 выздоровели;

• Полтавская область – 20 204 случая; 425 пациентов скончались, 10 539 выздоровели;

• Ровенская область – 29 320 случаев; 369 человек скончались, 22 008 выздоровели;

• Сумская область – 25 662 случая; 348 пациентов скончались, 9457 выздоровели;

• Тернопольская область – 26 752 случая; 368 человек скончались, 20 850 выздоровели;

• Харьковская область – 53 433 случая; 730 пациентов скончались, 26 921 выздоровел;

• Херсонская область – 9345 случаев; 187 человек скончались, 4089 выздоровели;

• Хмельницкая область – 27 703 случая; 421 пациент скончался, 15 848 выздоровели;

• Черкасская область – 20 668 случаев; 180 человек скончались, 8619 выздоровели;

• Черновицкая область – 32 492 случая; 623 пациента скончались, 14 646 выздоровели;

• Черниговская область – 16 485 случаев; 91 пациент скончался, 5751 выздоровел.