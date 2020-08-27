По состоянию на 27 августа в Украине зафиксировано более 1,9 тыс. новых случаев коронавируса и рекордное количество смертей в результате осложнений от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 1974 человека: в том числе 65 детей и 137 медиков.

Больше всего новых случаев выявили: в Киеве (220), Харьковской области (218), Львовской области (203), Одесской области (185), Черновицкой области (159), Ивано-Франковской области (164), Тернопольской области (141), Киевской области (94).

За сутки скончались 49 человек. Это рекордный показатель с начала вспышки в нашей стране. С начала эпидемии из-за осложнений COVID-19 в Украине умерли 2403 человека. Выздоровели за сутки 763 пациента. В общей сложности с начала вспышки коронавирус преодолели 54 тыс. 217 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 112 тысяч 59 человек: из них 7504 ребенка и 10 тыс. 842 медика.

За минувшие сутки было осуществлено 41 тыс. 294 тестирования на коронавирус: из них 20 тыс. 730 исследований методом ПЦР, остальные – методом ИФА (на антитела к вирусу).

С начала эпидемии в Украине провели 1 млн 472 тыс. 736 ПЦР-исследований.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 3736 случаев; из них 77 летальных; 2698 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 5268 случаев; 116 человек скончались, 3766 выздоровели;

• Днепропетровская область – 2095 случаев; из них 44 летальных; 1193 пациента выздоровели;

• Донецкая область – 1278 случаев; в том числе 20 летальных; 857 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 2998 случаев; 61 человек скончался, 1794 выздоровели;

• Закарпатская область – 7225 случаев; 252 человека скончались, 3125 выздоровели;

• Запорожская область – 1454 случая; из них 25 летальных; 818 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 8485 случаев; 204 человека скончались, 3098 выздоровели;

• Кировоградская область – 780 случаев; 45 человек скончались, 677 выздоровели;

• город Киев – 12 468 случаев; 178 человек скончались, 3975 выздоровели;

• Киевская область – 5305 случаев; из них 91 летальный; 3507 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 13 763 случая; 374 человека скончались, 4061 выздоровели;

• Луганская область – 264 случая; в том числе 2 летальных; 167 пациентов выздоровели;

• Николаевская область – 1040 случаев; из них 22 летальных; 560 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 6537 случаев; 93 человека скончались, 1689 выздоровели;

• Полтавская область – 695 случаев; из них 18 летальных; 483 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 8818 случаев; 124 пациента скончались, 6211 выздоровели;

• Сумская область – 1302 случая; из них 20 летальных; 570 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 5245 случаев; 61 человек скончался, 2882 выздоровели;

• Харьковская область – 8202 случая; 196 человек скончались, 3094 выздоровели;

• Херсонская область – 363 случая; из них 9 летальных; 247 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 2102 случая; 41 человек скончался, 1240 выздоровели;

• Черновицкая область – 9700 случаев; 270 человек скончались, 6029 выздоровели;

• Черкасская область – 1318 случаев; 38 человек скончались, 912 выздоровели;

• Черниговская область – 1618 случаев; из них 22 летальных; 564 пациента выздоровели.