Об этом сообщили на странице Минздраве.
За минувшие сутки заболели 2438 человек, из них 112 детей и 122 медработника.
Госпитализированы 497 человек.
За сутки в стране зафиксировано 48 летальных случаев, а выздоровели – 866 пациентов.
За минувшие сутки совершено 41 747 тестирований, из них 21 507 исследований методом ПЦР и 20240 – методом ИФА.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 августа 2020 в Центр поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 174 623 сообщения о подозрении на COVID-19.
Что касается заболеваемости среди детей, то по состоянию на 27 августа в Украине на COVID-19 заболело 7504 ребенка. Госпитализированы с подтвержденным диагнозом 920 детей. Для сравнения, в США частота госпитализаций детей с коронавирусной болезнью в более чем 20 раз ниже, чем у взрослых, при этом каждый третий ребенок находился в отделениях интенсивной терапии.
Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214), Ивано-Франковской (176) и Черновицкой (155) областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3800 случаев;
- Волынская область – 5320 случаев;
- Днепропетровская область – 2162 случая;
- Донецкая область – 1318 случаев;
- Житомирская область – 3063 случая;
- Закарпатская область – 7302 случая;
- Запорожская область – 1487 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8661 случай;
- Кировоградская область – 790 случаев;
- г. Киев – 12719 случаев;
- Киевская область – 5397 случаев;
- Львовская область – 13 978 случаев;
- Луганская область – 274 случая;
- Николаевская область – 1077 случаев;
- Одесская область – 6751 случай;
- Полтавская область – 705 случаев;
- Ровенская область – 8921 случай;
- Сумская область – 1361 случай;
- Тернопольская область – 5478 случаев;
- Харьковская область – 8444 случая;
- Херсонская область – 374 случая;
- Хмельницкая область – 2194 случая;
- Черновицкая область – 9855 случаев;
- Черкасская область – 1390 случаев;
- Черниговская область – 1676 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Что касается загруженности больниц, то всего в стране есть 35 тысяч больничных коек, подготовленных МОЗ к приему пациентов с COVID-19. Из них занято 6544 кровати. Однако, через общее количество новых случаев инфицирования, растет и количество госпитализаций.
Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что при несоблюдении противоэпидемических мероприятий и рекомендаций МОЗ медицинские учреждения не смогут оказывать помощь больным COVID-19 из-за переполненности.
Кроме этого, накануне Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела разделение регионов по уровням эпидемической опасности. “Красный” уровень установлен в 21 административно-территориальной единицы. Город Самбор Львовской области перешел из “красного” уровня в “оранжевый” благодаря ограничениям, которые действовали там 14 дней.
- Накануне Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.