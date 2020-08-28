По состоянию на 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщили на странице Минздраве.

За минувшие сутки заболели 2438 человек, из них 112 детей и 122 медработника.

Госпитализированы 497 человек.

За сутки в стране зафиксировано 48 летальных случаев, а выздоровели – 866 пациентов.

За минувшие сутки совершено 41 747 тестирований, из них 21 507 исследований методом ПЦР и 20240 – методом ИФА.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 августа 2020 в Центр поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 174 623 сообщения о подозрении на COVID-19.

Что касается заболеваемости среди детей, то по состоянию на 27 августа в Украине на COVID-19 заболело 7504 ребенка. Госпитализированы с подтвержденным диагнозом 920 детей. Для сравнения, в США частота госпитализаций детей с коронавирусной болезнью в более чем 20 раз ниже, чем у взрослых, при этом каждый третий ребенок находился в отделениях интенсивной терапии.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214), Ивано-Франковской (176) и Черновицкой (155) областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3800 случаев;

Волынская область – 5320 случаев;

Днепропетровская область – 2162 случая;

Донецкая область – 1318 случаев;

Житомирская область – 3063 случая;

Закарпатская область – 7302 случая;

Запорожская область – 1487 случаев;

Ивано-Франковская область – 8661 случай;

Кировоградская область – 790 случаев;

г. Киев – 12719 случаев;

Киевская область – 5397 случаев;

Львовская область – 13 978 случаев;

Луганская область – 274 случая;

Николаевская область – 1077 случаев;

Одесская область – 6751 случай;

Полтавская область – 705 случаев;

Ровенская область – 8921 случай;

Сумская область – 1361 случай;

Тернопольская область – 5478 случаев;

Харьковская область – 8444 случая;

Херсонская область – 374 случая;

Хмельницкая область – 2194 случая;

Черновицкая область – 9855 случаев;

Черкасская область – 1390 случаев;

Черниговская область – 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Что касается загруженности больниц, то всего в стране есть 35 тысяч больничных коек, подготовленных МОЗ к приему пациентов с COVID-19. Из них занято 6544 кровати. Однако, через общее количество новых случаев инфицирования, растет и количество госпитализаций.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что при несоблюдении противоэпидемических мероприятий и рекомендаций МОЗ медицинские учреждения не смогут оказывать помощь больным COVID-19 из-за переполненности.

Кроме этого, накануне Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС пересмотрела разделение регионов по уровням эпидемической опасности. “Красный” уровень установлен в 21 административно-территориальной единицы. Город Самбор Львовской области перешел из “красного” уровня в “оранжевый” благодаря ограничениям, которые действовали там 14 дней.