Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны и Министерства охраны здоровья.
На данный момент в Украине 116 978 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2492 летальных, а 56138 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки заболело рекордное количество человек – 2481, из них 127 детей и 120 медицинских работников. Госпитализированы 450 человек, умер 41 человек. Выздоровели 1055 пациентов.
Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Киеве (265), Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской (170) и Черновицкой (142) областях.
За минувшие сутки совершено 42 828 тестирований, из них 22 469 исследований методом ПЦР, а также 20 359 – методом ИФА.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область – 3872 случая; из них 80 летальных; 2778 пациентов выздоровели;
- Волынская область – 5370 случаев; 117 человек умерли, 3846 выздоровели;
- Днепропетровская область – 2236 случаев; из них 46 летальных; 1193 пациента выздоровели;
- Донецкая область – 1369 случаев; в том числе 20 летальных; 871 пациент выздоровел;
- Житомирская область – 3155 случаев; 61 человек умер, 1837 выздоровели;
- Закарпатская область – 7385 случаев; 259 человек умерло, 3220 выздоровели;
- Запорожская область – 1520 случаев; из них 25 летальных; 883 пациента выздоровели;
- Ивано-Франковская область – 8843 случая; 212 человек умерли, 3197 выздоровели;
- Кировоградская область – 795 случаев; 45 человек погибли, 686 выздоровели;
- Киев – 12 984 случая; 193 человека погибли, 4228 выздоровели;
- Киевская область – 5489 случаев; из них 95 летальных; 3612 пациентов выздоровели;
- Львовская область – 14 168 случаев; 386 человек умерли, 4281 выздоровел;
- Луганская область – 295 случаев; в том числе 2 летальных; 185 пациентов выздоровели;
- Николаевская область – 1118 случаев; из них 25 летальных; 581 пациент выздоровел;
- Одесская область – 6921 случай; 102 человека погибли, 1787 выздоровели;
- Полтавская область – 738 случаев; из них 20 летальных; 495 пациентов выздоровели;
- Ровенская область – 9019 случаев; 127 пациентов умерли, 6463 выздоровели;
- Сумская область – 1398 случаев; из них 24 летальных; 654 пациента выздоровели;
- Тернопольская область – 5705 случаев; 66 человек погибли, 2986 выздоровели;
- Харьковская область – 8691 случай; 199 человек умерли, 3111 выздоровели;
- Херсонская область – 386 случаев; из них 11 летальных; 261 пациент выздоровел;
- Хмельницкая область – 2297 случаев; 43 человека погибли, 1309 выздоровели;
- Черновицкая область – 9997 случаев; 274 человека погибли, 6161 выздоровел;
- Черкасская область – 1482 случая; 38 человек погибли, 949 выздоровели;
- Черниговская область – 1745 случаев; из них 22 летальных; 564 пациента выздоровели.
- Накануне Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.