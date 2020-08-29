По состоянию на утро 29 августа в Украине зафиксирован 2481 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекорд количества новых больных в сутки.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны и Министерства охраны здоровья.

На данный момент в Украине 116 978 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2492 летальных, а 56138 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки заболело рекордное количество человек – 2481, из них 127 детей и 120 медицинских работников. Госпитализированы 450 человек, умер 41 человек. Выздоровели 1055 пациентов.

Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Киеве (265), Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской (170) и Черновицкой (142) областях.

За минувшие сутки совершено 42 828 тестирований, из них 22 469 исследований методом ПЦР, а также 20 359 – методом ИФА.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область – 3872 случая; из них 80 летальных; 2778 пациентов выздоровели;

Волынская область – 5370 случаев; 117 человек умерли, 3846 выздоровели;

Днепропетровская область – 2236 случаев; из них 46 летальных; 1193 пациента выздоровели;

Донецкая область – 1369 случаев; в том числе 20 летальных; 871 пациент выздоровел;

Житомирская область – 3155 случаев; 61 человек умер, 1837 выздоровели;

Закарпатская область – 7385 случаев; 259 человек умерло, 3220 выздоровели;

Запорожская область – 1520 случаев; из них 25 летальных; 883 пациента выздоровели;

Ивано-Франковская область – 8843 случая; 212 человек умерли, 3197 выздоровели;

Кировоградская область – 795 случаев; 45 человек погибли, 686 выздоровели;

Киев – 12 984 случая; 193 человека погибли, 4228 выздоровели;

Киевская область – 5489 случаев; из них 95 летальных; 3612 пациентов выздоровели;

Львовская область – 14 168 случаев; 386 человек умерли, 4281 выздоровел;

Луганская область – 295 случаев; в том числе 2 летальных; 185 пациентов выздоровели;

Николаевская область – 1118 случаев; из них 25 летальных; 581 пациент выздоровел;

Одесская область – 6921 случай; 102 человека погибли, 1787 выздоровели;

Полтавская область – 738 случаев; из них 20 летальных; 495 пациентов выздоровели;

Ровенская область – 9019 случаев; 127 пациентов умерли, 6463 выздоровели;

Сумская область – 1398 случаев; из них 24 летальных; 654 пациента выздоровели;

Тернопольская область – 5705 случаев; 66 человек погибли, 2986 выздоровели;

Харьковская область – 8691 случай; 199 человек умерли, 3111 выздоровели;

Херсонская область – 386 случаев; из них 11 летальных; 261 пациент выздоровел;

Хмельницкая область – 2297 случаев; 43 человека погибли, 1309 выздоровели;

Черновицкая область – 9997 случаев; 274 человека погибли, 6161 выздоровел;

Черкасская область – 1482 случая; 38 человек погибли, 949 выздоровели;

Черниговская область – 1745 случаев; из них 22 летальных; 564 пациента выздоровели.