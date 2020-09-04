Сегодня, 4 сентября, во время заседания Верховной Рады народные депутаты выступили с трибуны в поддержку белорусского народа, который борется за свою свободу.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

К словам поддержки белорусскому народу присоединились народные депутаты всех политических сил, кроме “Оппозиционного платформы – За життя”.

“Ровно 29 лет назад над зданием Верховной Рады Украины был поднят сине-желтый флаг. Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с вами! Сегодня вы боретесь уже не просто за демократию и свободу Беларуси, а за существование вашей страны. Диктатор Лукашенко сливает Беларусь Путину, этого нельзя допустить! Но каждого Алехандро встретит леди Гаага, так будет и сейчас. Жыве Беларусь, разбери тюрьмы муры, хочешь свободы – то бери!”- заявил депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.

“Когда мой сосед – белорусский народ выходит на улицу защищать свободу, то я вижу перед глазами Михаила Жизневского, белоруса, погибшего на Майдане, защищая украинскую свободу. И я вижу Александра Тарайковского, который в августе уже в этом году в Минске погиб, защищая белорусскую свободу. Свобода и человеческое достоинство – права человека не имеют государственных границ и не имеют геополитических предпочтений и не имеют партийных принадлежностей, поэтому в зависимости от нашей партийной, фракционной принадлежности, мы должны стоять вместе с белорусским народом, защищая свободу. Пусть живет Беларусь”, – отметила депутат от “Слуги народа” Лиза Ясько.

“Если власти Белоруссии так уверены в своей победе, пожалуйста, идите на перевыборы, но остановите насилие, допустите оппозиционных кандидатов, допустите международных наблюдателей. В чем же тогда проблема? И хочу вам порекомендовать, поверьте, у нас в обществе, когда растет напряжение, с такой историей “какая разница”, то поверьте, действительно “какая разница”, какой асфальт лежит, если вас бьют дубинками ОМОН”, – подчеркнула депутат от “Голоса” Соломия Бобровская.

“Я думаю, не может быть ситуации, когда в центре Европы есть страна, в которой не признаны выборы. Не может быть ситуации, когда в центре Европы остается режим, который разговаривает со своими гражданами путем насилия и позора. Не может быть ситуации, когда те, кто расстреливал на улицах Украины людей, сегодня их опыт используется в Беларуси. И не может быть ситуации, когда Российская Федерация, присылала сюда своих наемников и дальше присылает на Донбасс, которая оккупировала Крым, теперь позволить им сделать то же с Беларусью и белорусским народом. И как бы не бесились сторонники диктаторских режимов в Украине, которые верой и правдой служили Януковичу, победит белорусский народ, так же, как победил украинский”, – добавил нардеп от “Батькивщины” Сергей Соболев.

Стоит отметить, что в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года. Они сопровождаются силовыми разгонами и задержаниями.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.