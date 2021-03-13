Соответствующий ролик компания опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На видео логотип Google надевает на одну маску еще и вторую.
“Что касается масок, то две лучше, чем одна. Сделайте свой вклад и помогите бороться с COVID-19, надев вместе две маски”, – говорится в сообщении.
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Напомним, ранее Google выпустил дудл под названием “Носите маску. Спасите жизни”. Нажав на него пользователи могут получить актуальную и проверенную информацию о COVID-19.
- Президент США Джо Байден издал распоряжение распределить 25 млн защитных масок в контексте преодоления пандемии коронавируса.