Американская корпорация Google напомнила о важности ношения защитной маски в период пандемии коронавируса.

Соответствующий ролик компания опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На видео логотип Google надевает на одну маску еще и вторую.

“Что касается масок, то две лучше, чем одна. Сделайте свой вклад и помогите бороться с COVID-19, надев вместе две маски”, – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Google (@google)

Напомним, ранее Google выпустил дудл под названием “Носите маску. Спасите жизни”. Нажав на него пользователи могут получить актуальную и проверенную информацию о COVID-19.