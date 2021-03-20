Главный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийский игр в Токио Хироши Сасаки предложил пригласить модель plus size на роль "олимпийской свиньи". После этого он уволился.

Об этом сообщает The Mainichi.

Со своим предложением Сасаки обратился к японской актрисе, телеведущей и основательнице модного бренда Наоми Ватанабе. По его задумке, она должна была появиться в образе свиньи на церемонии игр.

Для Наоми он придумал даже сценическое имя – Olympig, то есть “олимпийская свинья”.

О своей идее он рассказал коллегам в рабочем чате приложения Line. Позже он утверждал, что это была шутка.

“Я часто шучу. Я думал, что идея с Ватанабе, которая одета в милый розовый костюм и немного высунула язык – классная”, – отметил он.

Но после такого предложения Сасаки уволили.

“Я неуместно высказался. Я искренне прошу прощения у не и у людей, которым было неловко из-за моего предложения. Я каюсь”, – прокомментировал свое увольнение Сасаки.

Глава оргкомитета “Токио-2020” Сейко Хасимото была шокирована таким полетом фантазии своего коллеги.

“Когда я стала президентом оргкомитета, я сделала гендерное равенство одной из главных инициатив для возобновления общего доверия”, – сказала она по поводу инцидента.

Решение об увольнении Сасаки принял сам. Он сообщил об этом начальству, пояснил причины и еще раз извинился за произошедшее.